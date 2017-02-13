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Полиция не стала открывать дело о расистском высказывании Гранита Джаки

Полиция не стала открывать дело против защитника "Арсенала" Гранита Джаки, который позволил себе расистские оскорбления в адрес сотрудника аэропорта Хитроу, сообщает Telegraph.

"Он не был арестован. Он добровольно прибыл в полицейский участок на западе Лондона, где был допрошен. Позже он был освобожден без какого-либо дальнейшего разбирательства", - сказали в полиции.
Теги: Арсенал
Сегодня, 20:33
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