Полиция не стала открывать дело о расистском высказывании Гранита Джаки

Полиция не стала открывать дело против защитника "Арсенала" Гранита Джаки, который позволил себе расистские оскорбления в адрес сотрудника аэропорта Хитроу, сообщает Telegraph.



"Он не был арестован. Он добровольно прибыл в полицейский участок на западе Лондона, где был допрошен. Позже он был освобожден без какого-либо дальнейшего разбирательства", - сказали в полиции.