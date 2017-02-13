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Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Антонио Рюдигер: именно ради таких матчей, как с "Вильярреалом", мы играем в футбол
Защитник "Ромы" Антонио Рюдигер поделился ожиданиями перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".
"Впереди нас ждем поединок против "Вильярреала". Именно ради таких матчей мы играем в футбол. Сейчас очень важно восстановиться для того, чтобы подойти к предстоящим играм в оптимальном состоянии. Мы верим в свои силы. Нужно продолжать в том же духе", - цитирует футболиста Roma Press.
"Впереди нас ждем поединок против "Вильярреала". Именно ради таких матчей мы играем в футбол. Сейчас очень важно восстановиться для того, чтобы подойти к предстоящим играм в оптимальном состоянии. Мы верим в свои силы. Нужно продолжать в том же духе", - цитирует футболиста Roma Press.
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