Антонио Рюдигер: именно ради таких матчей, как с "Вильярреалом", мы играем в футбол

Защитник "Ромы" Антонио Рюдигер поделился ожиданиями перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".



"Впереди нас ждем поединок против "Вильярреала". Именно ради таких матчей мы играем в футбол. Сейчас очень важно восстановиться для того, чтобы подойти к предстоящим играм в оптимальном состоянии. Мы верим в свои силы. Нужно продолжать в том же духе", - цитирует футболиста Roma Press.