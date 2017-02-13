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Хаби Алонсо получил травму на тренировке

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо получил травму на тренировке команды, сообщает Bild.

Футболист повредил правое колено и был вынужден покинуть тренировку.
Теги: Алонсо Бавария
Сегодня, 22:00
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