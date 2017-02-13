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Унаи Эмери: мы не считаем себя слабее "Барселоны"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Поединок обещает быть хорошим и привлекательным. Всё сведётся к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто окажется лучше тактически и выиграет дуэли на поле. Мы хотим использовать этот шанс, так как встречаемся с одной из лучших команд мира и Европы. Наши игроки очень мотивированы. Мы не считаем себя слабее кого бы то ни было. У нас есть важные футболисты, которые прогрессируют и хотят написать красивую историю - как личности и как члены "Пари Сен-Жермен", - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Теги: Эмери ПСЖ Барселона
Вчера, 22:40
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