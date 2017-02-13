Финал Кубка Испании пройдёт на стадионе "Висенте Кальдерон"

Стадион "Атлетико" "Висенте Кальдерон" примет финал Кубка Испании, информирует Marca.



Финальный матч между "Барселоной" и "Алавесом" состоится 27 мая. "Висенте Кальдерон" примет финал Кубка страны во второй год кряду.