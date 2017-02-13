Финал Кубка Испании пройдёт на стадионе "Висенте Кальдерон"

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Вчера 23:22
Тьяго Силва пропустит первый матч с "Барселоной"
Тьяго Силва пропустит первый матч с "Барселоной"
Вчера 23:09
Дмитрий Яшин подписал контракт с "Крумкачами"
Дмитрий Яшин подписал контракт с "Крумкачами"
Вчера 22:18
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
Вчера 22:15
Александров Бубнов: "Локомотиву" нужен забивной нападающий (2)
Александров Бубнов: "Локомотиву" нужен забивной нападающий (2)
Вчера 22:00
Хаби Алонсо получил травму на тренировке
Хаби Алонсо получил травму на тренировке
Вчера 21:08
Мальчик, участвовавший в спасении футболистов "Шапекоэнсе", получил в подарок новый дом (2)
Мальчик, участвовавший в спасении футболистов "Шапекоэнсе", получил в подарок новый дом (2)
Вчера 20:48
В отношении Славена Билича возбудили дисциплинарное дело (1)
В отношении Славена Билича возбудили дисциплинарное дело (1)
Вчера 19:30
Юрий Семин побывал на матче "Спартак" - "Рубин" (2)
Юрий Семин побывал на матче "Спартак" - "Рубин" (2)
Вчера 18:20
Оливер Кан может стать спортивным директором "Баварии" (1)
Оливер Кан может стать спортивным директором "Баварии" (1)
Вчера 18:05
Яя Туре: я могу выступать еще пять лет (3)
Яя Туре: я могу выступать еще пять лет (3)
Вчера 18:03
"Рубин" забил четыре гола "Спартаку" (140)
"Рубин" забил четыре гола "Спартаку" (140)
Вчера 17:59
"Вольфсбург" пересмотрит кадровую политику
"Вольфсбург" пересмотрит кадровую политику
Вчера 17:23
Эвер Банега может перебраться в Китай
Эвер Банега может перебраться в Китай
Вчера 17:00
Полузащитник "Бока Хуниорс" близок к переходу в "Ювентус" (1)
Полузащитник "Бока Хуниорс" близок к переходу в "Ювентус" (1)
Вчера 16:31
Станислав Драгун тренируется с "Динамо-2" (1)
Станислав Драгун тренируется с "Динамо-2" (1)
Вчера 16:07
Марио Гетце пропустит матч с "Бенфикой"
Марио Гетце пропустит матч с "Бенфикой"
Вчера 16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Вчера 15:44
"Урал" продлил соглашение с Денисом Кулаковым
"Урал" продлил соглашение с Денисом Кулаковым
Вчера 15:26
Источник: Иван Новосельцев может вернуться в "Ростов" (44)
Источник: Иван Новосельцев может вернуться в "Ростов" (44)
Финал Кубка Испании пройдёт на стадионе "Висенте Кальдерон"
Стадион "Атлетико" "Висенте Кальдерон" примет финал Кубка Испании, информирует Marca.
Финальный матч между "Барселоной" и "Алавесом" состоится 27 мая. "Висенте Кальдерон" примет финал Кубка страны во второй год кряду.
Финальный матч между "Барселоной" и "Алавесом" состоится 27 мая. "Висенте Кальдерон" примет финал Кубка страны во второй год кряду.
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