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Дмитрий Хомуха: если получится пройти "Спарту", то "Ростов" снова может удивить Европу

Бывший наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что у "Ростова" есть шансы пройти "Спарту" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Ростов" и "Спарта" подойдут к матчам 1/16 финала в лучшей форме, поскольку есть опыт подготовки к такой стадии и у Курбана Бердыева со времен "Рубина", и у "Спарты", успешно выступившей в прошлом сезоне в играх с "Краснодаром" (1:1, 0:3). Чешский клуб регулярно участвует в еврокубках, поэтому они имеют представление, как готовиться к февральским матчам.

Перспективы "Ростова" в Лиге Европы будут зависеть от того, как пройдет первое противостояние, смогут ли они пройти "Спарту". Если получится преодолеть этот барьер, ростовчане снова могут серьезно удивить Европу. Команда очень мотивирована, в том числе и тем, что сейчас ей жизненно необходимо положить деньги от побед в еврокубковых стадиях в "копилку" клуба.

Поэтому "Ростов" серьезно отнесется к этому турниру и будет играть на пределе своих возможностей. Жаль, глубина состава у них такая, что достичь результата будет тяжеловато и в Лиге Европы, и в чемпионате России. Многие игроки уже в возрасте, и в случае прохождения в следующую еврокубковую стадию график "через два дня на третий" будет для ростовчан крайне жестким", - цитируют Хомуху "Известия".
Теги: Хомуха Ростов
Сегодня, 08:49
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7
(0)
№7 Написал: Buiser812 (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Дончанам удачи!!!


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№6 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 09:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Ростовчане молодцы ! Удивили всех уже. Пусть Спарта и не МЮ , но орех крепкий . Удачи Ростову !
Регистрация: 20.11.2016
№5 Написал: Магеллан Весёлое место (Сегодня, 09:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Ростов уже удивил всех . Надеюсь на это и дальше ! Только Ростов ! Только победа !
Регистрация: 15.12.2016
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 09:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Ростов , особенно при Бердыеве , показал , что он боец . И Спарте и Ростову будет не легко . Спарта лидер Чехии . Но надеюсь пройдём . Удачи Ростову !
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 09:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Ростову


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 09:01) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Надо бы пройти Спарту..надо бы удивить Европу...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 08:57) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Ребята! Нужно удивить Европу. Желаю Ростову удачи и победы в матче со Спартой!
Регистрация: 30.11.2015
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