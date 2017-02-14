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Дмитрий Хомуха: если получится пройти "Спарту", то "Ростов" снова может удивить Европу
Бывший наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что у "Ростова" есть шансы пройти "Спарту" в 1/16 финала Лиги Европы.
"Ростов" и "Спарта" подойдут к матчам 1/16 финала в лучшей форме, поскольку есть опыт подготовки к такой стадии и у Курбана Бердыева со времен "Рубина", и у "Спарты", успешно выступившей в прошлом сезоне в играх с "Краснодаром" (1:1, 0:3). Чешский клуб регулярно участвует в еврокубках, поэтому они имеют представление, как готовиться к февральским матчам.
Перспективы "Ростова" в Лиге Европы будут зависеть от того, как пройдет первое противостояние, смогут ли они пройти "Спарту". Если получится преодолеть этот барьер, ростовчане снова могут серьезно удивить Европу. Команда очень мотивирована, в том числе и тем, что сейчас ей жизненно необходимо положить деньги от побед в еврокубковых стадиях в "копилку" клуба.
Поэтому "Ростов" серьезно отнесется к этому турниру и будет играть на пределе своих возможностей. Жаль, глубина состава у них такая, что достичь результата будет тяжеловато и в Лиге Европы, и в чемпионате России. Многие игроки уже в возрасте, и в случае прохождения в следующую еврокубковую стадию график "через два дня на третий" будет для ростовчан крайне жестким", - цитируют Хомуху "Известия".
"Ростов" и "Спарта" подойдут к матчам 1/16 финала в лучшей форме, поскольку есть опыт подготовки к такой стадии и у Курбана Бердыева со времен "Рубина", и у "Спарты", успешно выступившей в прошлом сезоне в играх с "Краснодаром" (1:1, 0:3). Чешский клуб регулярно участвует в еврокубках, поэтому они имеют представление, как готовиться к февральским матчам.
Перспективы "Ростова" в Лиге Европы будут зависеть от того, как пройдет первое противостояние, смогут ли они пройти "Спарту". Если получится преодолеть этот барьер, ростовчане снова могут серьезно удивить Европу. Команда очень мотивирована, в том числе и тем, что сейчас ей жизненно необходимо положить деньги от побед в еврокубковых стадиях в "копилку" клуба.
Поэтому "Ростов" серьезно отнесется к этому турниру и будет играть на пределе своих возможностей. Жаль, глубина состава у них такая, что достичь результата будет тяжеловато и в Лиге Европы, и в чемпионате России. Многие игроки уже в возрасте, и в случае прохождения в следующую еврокубковую стадию график "через два дня на третий" будет для ростовчан крайне жестким", - цитируют Хомуху "Известия".
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