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Дмитрий Комбаров: Адриано адаптировался так, будто уже много лет играет в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что форвард Луис Адриано успешно адаптируется к новой команде.

"Он – форвард, ему важно забивать за новую команду, поэтому пенальти в контрольных матчах бьет он, а не я.

Хотя Луис адаптировался так, будто уже много-много лет здесь играет. По-русски пытается говорить, знает пару слов. Хороший парень, поможет нам", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
Теги: Комбаров Д. Спартак Адриано
Сегодня, 08:57
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 09:01) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Не плохой гол забил..во встрече с Рубином..
Регистрация: 21.11.2016
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