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Александр Кержаков: у меня неделя, чтобы вернуться в общую группу

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о том, что ставит задачу по возвращению в общую группу в ближайшее время.

"Сейчас я занимаюсь с тренером на базе. У меня неделя, чтобы восстановиться и вернуться в общую группу.

Заканчивать карьеру я сейчас не собираюсь", - цитирует Кержакова радио "Зенит".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 09:02
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№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 10:08) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заканчивать карьеру я сейчас не собираюсь

Естессна, 300 лямов на "нефти" профукал, надо навёрстывать)))
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 09:53) #
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Болеет за:
«Динамо» М
уважуха....
Регистрация: 13.04.2016
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