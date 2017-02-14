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Экс-директор "Барселоны": Месси и Ибрагимович - два медведя не ужились в одной берлоге

Экс-директор "Барселоны" Марк Ингла считает, что Златан Ибрагимович не смог адаптироваться в клубе из-за разногласий с Лионелем Месси. Шведский футболист выступал за каталонскую команду с 2009 по 2011 год.

"Ибрагимович - зверь, машина, но рядом с ним была и другая машина, поменьше. И два медведя не ужились в одной берлоге (смеется).

Месси нужно было больше пространства, а Ибрагимович, наверное, занимал его слишком много. Мне кажется, что между ними возникали некоторые разногласия", - передает слова функционера Telefoot.
Теги: Барселона Ибрагимович Месси
Сегодня, 09:16
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№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 10:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Девятикратные
Как же Месси уживается с Неймаром и Суаресом???


Месси занимает внимание больше, чем эти оба. А Ибра любит чтобы вокруг него все было он главная звезда.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 09:23) #
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Как же Месси уживается с Неймаром и Суаресом???


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
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