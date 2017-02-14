Экс-директор "Барселоны": Месси и Ибрагимович - два медведя не ужились в одной берлоге

Экс-директор "Барселоны" Марк Ингла считает, что Златан Ибрагимович не смог адаптироваться в клубе из-за разногласий с Лионелем Месси. Шведский футболист выступал за каталонскую команду с 2009 по 2011 год.



"Ибрагимович - зверь, машина, но рядом с ним была и другая машина, поменьше. И два медведя не ужились в одной берлоге (смеется).



Месси нужно было больше пространства, а Ибрагимович, наверное, занимал его слишком много. Мне кажется, что между ними возникали некоторые разногласия", - передает слова функционера Telefoot.