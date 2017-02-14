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Владислав Радимов: Рома Широков, иди вкалывай на благо отечественного футбола (фото)

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов опубликовал фото с экс-полузащитниками Романом Широковым и Евгением Алдониным, которые работают в Общероссийском профсоюзе футболистов.

"Эти двое, кто не я, - шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни!

Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: "Лучше б дома сидел". Иди и вкалывай на благо отечественного футбола", - написал Радимов в Инстаграме.

Теги: Радимов Широков
Сегодня, 09:48
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(4)
№1 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 10:25) #
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Болеет за:
«Ростов»
неплохая связка в центре поля.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
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