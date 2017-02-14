Владислав Радимов: Рома Широков, иди вкалывай на благо отечественного футбола (фото)

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов опубликовал фото с экс-полузащитниками Романом Широковым и Евгением Алдониным, которые работают в Общероссийском профсоюзе футболистов."Эти двое, кто не я, - шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни!Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: "Лучше б дома сидел". Иди и вкалывай на благо отечественного футбола", - написал Радимов в Инстаграме.