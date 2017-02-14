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Вице-губернатор: Санкт-Петербург несет ответственность за стадион перед ФИФА

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о процессе передачи нового стадиона на Крестовском острове в управление "Зенита".

"Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании. Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где "Зенита".

Но город со стадиона не уйдет до завершения матчей ЧМ-2018. Перед ФИФА несут ответственность РФ и город", - написал Албин в твиттере.
Теги: Крестовский
Сегодня, 09:51
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№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
т.е. никто конкретно...можно и дальше пилить


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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