Вице-губернатор: Санкт-Петербург несет ответственность за стадион перед ФИФА

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о процессе передачи нового стадиона на Крестовском острове в управление "Зенита".



"Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании. Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где "Зенита".



Но город со стадиона не уйдет до завершения матчей ЧМ-2018. Перед ФИФА несут ответственность РФ и город", - написал Албин в твиттере.