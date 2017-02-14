"Барселона" видит в Майконе замену Алеишу Видалю

"Барселона" рассматривает вариант с приобретением экс-защитника "Интера", "Ромы" и "Манчестер Сити" Майкона, передает AS.



Каталонцы полагают, что 35-летний бразилец сможет заменить получившего травму Алейша Видаля. Другим кандидатом является уругваец Мартин Касерес. Оба футболиста в настоящее время находятся в статусе свободных агентов.