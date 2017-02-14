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Александр Кержаков: Ивановича - это замена Гарая, надеюсь он будет еще сильнее

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказал мнение по поводу прихода в команду из "Челси" защитника Бранислава Ивановича.

"Приобретение Ивановича - это замена Гарая. Надеюсь, он будет только сильнее аргентинца.

Мирча Луческу поражает тем, что он сам готов показать то, как выполнять то или иное действие на поле", - передает слова Кержакова "Радио "Зенит".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 10:42
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