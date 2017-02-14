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Агент: Шандао не намерен покидать "Анжи" этой зимой

Защитник "Анжи" Шандао не намерен покидать клуб во время зимнего трансферного окна, сообщил агент 28-летнего бразильца Ренато Фигаредо.

"У Шандао были предложения от других клубов в ходе нынешнего трансферного окна, но ни одно из них нас не устроило. Контракт игрока с клубом будет действовать еще два года, Шандао не собирается покидать клуб этой зимой.

Также в апреле он получит итальянский паспорт, который поможет ему в будущем", - цитирует Фигаредо ТАСС.
Теги: Шандао Анжи
Сегодня, 10:50
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