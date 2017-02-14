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"Урал" сыграет с "Енисеем" на Кубке ФНЛ, а также еще два контрольных матча

Сегодня футболисты "Урала" продолжат подготовку ко второй части сезона. Подопечные Александра Тарханова после двух дней отдыха возобновят тренировки в Лимассоле.

Первое тренировочное занятие основного состава пройдет уже сегодня вечером. При этом другая часть команды примет участие в матче Кубка ФНЛ против "Енисея".

Третий кипрский сбор продлится до 26 февраля. До этого времени основной состав команды сыграет 2 контрольных матча. Ориентировочные даты проведения игр: 19 и 23 февраля. Соперники уточняются, передает официальный сайт "Урала".
Теги: Урал
Сегодня, 10:59
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