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Роман Шишкин заявлен за "Краснодар" под 30-м номером

Защитник Роман Шишкин внесен в заявку "Краснодара" на сезон-2016/17.

Напомним, 30-летний футболист "Локомотива" будет играть за "быков" на правах аренды до конца сезона. Шишкин заявлен под 30-м номером, передает официальный сайт РФПЛ.
Теги: Шишкин Краснодар
Сегодня, 11:58
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