Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

ЦБ РФ выпустит к ЧМ-2018 пластиковую купюру номиналом в 100 рублей

ЦБ РФ выпустит первую в России пластиковую банкноту в I квартале 2018 года, номинал купюры составит 100 рублей, она будет посвящена ЧМ-2018. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.

"Памятная банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, это - 100%. Она будет иная на ощупь и по качеству материала.

ЦБ рассчитывает выпустить ее в I квартале 2018 года. Гознак впервые сталкивается с такой технологией, поэтому мы не торопимся активно внедрять ее", - передает слова Лунтовского ТАСС.
Сегодня, 12:47
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
- А что из еды есть?
-Каша
-Какая?
-Пластиковая
Кин-дза-дза


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 14:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egoist
идиотизм. давайте уже тряпочную


На начало 2017 года полимерные деньги были в обращении в 50 странах.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№1 Написал: Egoist Краснодар (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
идиотизм. давайте уже тряпочную
Регистрация: 8.10.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.