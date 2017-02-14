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Роман Герус и Руслан Мухаметшин расторгли контракты с "Арсеналом"

Вратарь Роман Герус и нападающий Руслан Мухаметшин расторгли контракты с "Арсеналом" по обоюдному согласию, передает "СЭ".

Теперь футболисты находятся в статусе свободных агентов.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 13:23
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