УЕФА представил официальный мяч раунда плей-офф Лиги чемпионов (фото)

УЕФА представил мяч, который будет использоваться в плей-офф и финальном матче Лиги чемпионов нынешнего сезона.Компания аdidas создала специальный дизайн для мяча, который получил название Finale Cardiff, сообщает официальный твиттер УЕФА.Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/17 пройдет в Кардиффе 3 июня.