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УЕФА представил официальный мяч раунда плей-офф Лиги чемпионов (фото)

УЕФА представил мяч, который будет использоваться в плей-офф и финальном матче Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Компания аdidas создала специальный дизайн для мяча, который получил название Finale Cardiff, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/17 пройдет в Кардиффе 3 июня.



Газета.ru
Сегодня, 13:59
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