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Александр Кержаков: верю, что чемпионство отпразднуем в Петербурге

Форвард "Зенита" Александр Кержаков ответил на вопрос о чемпионской гонке в нынешнем сезоне премьер-лиги.

"Догоним ли мы "Спартак"? Я, как и все болельщики, верю в это. Приложу все усилия, как и каждый футболист "Зенита", чтобы чемпионство отпраздновали в Петербурге", - передает слова Кержакова официальный сайт сине-бело-голубых.
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 14:16
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№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:39) #
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В Уфу в аренду, там башкирам будешь сказки рассказывать, глядишь, тамошним шаманом станешь, Сашок-пуляльщик по воробьям! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:39) #
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online

в кабинетах приложат все усилия, а вы разве что сплясать, да побегать для видимости
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если вы где и отпразнуете своё чемпионство, то только в кабинете..

Обращусь к спартачам.
Мы, Спартак, сильнее этой кодлы..
но не в кабинетах.
Необходимо вспомнить, что на дворе 17 год..
Столетний юбилей, октябрьского переворота в городе трех революций..
ЭТИ были спасены от вылета в пердив на 50летний юбилей революции.
ОНИ ЖЕ не упустят возможности отпразновать "знаменательную дату" их города, уничтожившую великое Государство, каким- нибудь чемпионством..

Уверен,- после перерыва в чемпе начнётся такая голубоватая грязь, что вздрогнут все..
Уверен так же, что чемпионство уже расписано...

Поэтому - верим в Спартак, и просто наблюдаем.

Мы- Спартак! Они- ...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Учите матчасть, милейший, раз взялись гадить команде Зенит и городу Санкт-Петербург,

вы Россия чтоль..
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: Motivation (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
ТАК И БУДЕТЬ!

БудетЬ. будетЬ. Шашлык из тебя будетЬ laughing
Какая однако в Запитере у всех повальная грамотность - такое впечатление, что там особый язык - "северно-Уделаный", ростральный такой smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Учите матчасть, милейший, раз взялись гадить команде Зенит и городу Санкт-Петербург, а то не знаете как пишутся основные названия вашего действа, и где они находятся. Так я и знал, план у Вас такой - засветиться в каждой теме каждый день. stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Но недавно мне сказали, что все будет не так и чемпионом станет Спартак", Майк Науменко. группа Зоопарк


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ВЕРИМ!!!!!!!!!!!!! ТАК И БУДЕТЬ!!
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 14:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
....только чемпионство Спартака. Фаер приготовь. Шурик, праздновать будут по всей стране - команда-то НАРОДНАЯ! Запитеры, как видно из названия - ЗА Питером, местечко. кажется, Уделаная звать.а петербуржцы как раз отпразнуют

Гугли "вся Россия говорит что-то там опять Зенит" laughing И это факт!


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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