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"Рубин" обыграл команду Лавесси и Жервиньо
"Рубин" обыграл китайский "Хэбэй Чайна Фортун" в товарищеском матче на втором учебно-тренировочном сборе в Испании.
Товарищеский матч
"Рубин" - "Хэбэй Чайна Форчун" 3:1
Голы: Ткачук, 50 (1:0); Ткачук, 66 (2:0); Лавесси, 71 (2:1); Д. Билялетдинов, 88 (3:1).
Напомним, главным тренером китайского клуба является Мануэль Пеллегрини, а среди игроков есть такие мировые звезды, как Лавесси, Жервиньо и Эрнанес.
Товарищеский матч
"Рубин" - "Хэбэй Чайна Форчун" 3:1
Голы: Ткачук, 50 (1:0); Ткачук, 66 (2:0); Лавесси, 71 (2:1); Д. Билялетдинов, 88 (3:1).
Напомним, главным тренером китайского клуба является Мануэль Пеллегрини, а среди игроков есть такие мировые звезды, как Лавесси, Жервиньо и Эрнанес.
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