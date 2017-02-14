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"Рубин" обыграл команду Лавесси и Жервиньо

"Рубин" обыграл китайский "Хэбэй Чайна Фортун" в товарищеском матче на втором учебно-тренировочном сборе в Испании.

Товарищеский матч

"Рубин" - "Хэбэй Чайна Форчун" 3:1

Голы: Ткачук, 50 (1:0); Ткачук, 66 (2:0); Лавесси, 71 (2:1); Д. Билялетдинов, 88 (3:1).

Напомним, главным тренером китайского клуба является Мануэль Пеллегрини, а среди игроков есть такие мировые звезды, как Лавесси, Жервиньо и Эрнанес.
Теги: Рубин
Сегодня, 15:12
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7
(3)
№7 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 17:06) #
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  •  (2)

Благо получает тот,кто умеет ждать/Д.Лектор,,Молчание ягнят''/.....касательно рубиновых....
Регистрация: 15.08.2016
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:34) #
  • +1
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Рубин еще нервишки попортит в чемпионате!
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: Motivation (Сегодня, 16:11) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Озверели рубильники smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:48) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
радует то что Рубину играть дома с бомжеконями sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 15:48) #
  • +3
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В чемпионате они также поступят с коняшками.
Регистрация: 12.02.2017
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:44) #
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Найдут ведь....
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
монстры!
Регистрация: 17.05.2013
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