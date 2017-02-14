"Рубин" обыграл команду Лавесси и Жервиньо

"Рубин" обыграл китайский "Хэбэй Чайна Фортун" в товарищеском матче на втором учебно-тренировочном сборе в Испании.



Товарищеский матч



"Рубин" - "Хэбэй Чайна Форчун" 3:1



Голы: Ткачук, 50 (1:0); Ткачук, 66 (2:0); Лавесси, 71 (2:1); Д. Билялетдинов, 88 (3:1).



Напомним, главным тренером китайского клуба является Мануэль Пеллегрини, а среди игроков есть такие мировые звезды, как Лавесси, Жервиньо и Эрнанес.