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Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказал свое мнение о недавнем "посвящении" нападающего Артема Дзюба в капитаны сине-бело-голубых.

- Правильно будет сказать, что Артем - первый вице-капитан. Каким он будет, загадывать не могу. Надеюсь, все, что ни делается, - к лучшему. Хотелось бы, чтобы новый статус добавил ему еще больше агрессии и принес "Зениту" победы. Решение принимал главный тренер, оно было взвешенным и обдуманным, тут обсуждать ничего особенно не стоит.

- А сам Артем обладает качествами, которые необходимы капитану?

- Мы не можем говорить о том, кем является человек, пока он не вступил в свою должность. Дзюба всегда отдается на поле и делает все для победы. Это уже неплохие качества для лидера.

ФК "Зенит"
Теги: Кержаков Дзюба Зенит
Сегодня, 15:15
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(0)
№6 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 17:21) #
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online

снайпер по воробьям пропукал про свою девочку дзюбанью Пиши книжки КАК Я ПРОВЕЛ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ха ха
Регистрация: 6.02.2017
№5 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (4)
online

Что то страшно стало за соперников.. Куда ж еще больше то?

Миранчуку, кажется , до сих пор сниться лицо кричащее "я тебя поймаю".. Даже заявление об уходе написал..
Регистрация: 21.09.2015
№4 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
балабол
Регистрация: 20.10.2011
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 15:41) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Шурик мужик - извинился

Он орал сам виноват вратарь, и в регламенте прописано не извинение, а дисквалификация на 6 матчей, идите лесом и там мужикуйтесь под кустом


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:38) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
Понятно, добавит, он же теперь карточки чудесным образом получать перестал за фолы в атаке. Как из Спартака перешел - как отрезало! Агрессия-то кончилась - стал прям сразу по правилам играть. Или регламент опять втихаря переписали?
Кстати, Шурик, а тебя дисквальнули за трех покалеченых Спартаковских вратарей, как там Веллитону написали? "За НЕУМЫШЛЕННОЕ нанесение травМ вратаряМ"

Шурик мужик - извинился и был готов к дисквалификации, ни слова оправдываюсь не говорил, он просто извинился и поддерживал связь с Диканем (слова Диканя). А Велик скорее всего и не виноват, Акинфей тоже как баба, Велик та же базарная баба которая колоть словечками решила Акинфея. А Шурик извинился. И остались они с Диканем людьми и мужиками и забыли про этот случай. А вот конифей с великом долго друг друга хаять будут.
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 15:27) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Понятно, добавит, он же теперь карточки чудесным образом получать перестал за фолы в атаке. Как из Спартака перешел - как отрезало! Агрессия-то кончилась - стал прям сразу по правилам играть. Или регламент опять втихаря переписали?
Кстати, Шурик, а тебя дисквальнули за трех покалеченых Спартаковских вратарей, как там Веллитону написали? "За НЕУМЫШЛЕННОЕ нанесение травМ вратаряМ"


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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