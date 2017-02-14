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Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказал свое мнение о недавнем "посвящении" нападающего Артема Дзюба в капитаны сине-бело-голубых.
- Правильно будет сказать, что Артем - первый вице-капитан. Каким он будет, загадывать не могу. Надеюсь, все, что ни делается, - к лучшему. Хотелось бы, чтобы новый статус добавил ему еще больше агрессии и принес "Зениту" победы. Решение принимал главный тренер, оно было взвешенным и обдуманным, тут обсуждать ничего особенно не стоит.
- А сам Артем обладает качествами, которые необходимы капитану?
- Мы не можем говорить о том, кем является человек, пока он не вступил в свою должность. Дзюба всегда отдается на поле и делает все для победы. Это уже неплохие качества для лидера.
ФК "Зенит"
- Правильно будет сказать, что Артем - первый вице-капитан. Каким он будет, загадывать не могу. Надеюсь, все, что ни делается, - к лучшему. Хотелось бы, чтобы новый статус добавил ему еще больше агрессии и принес "Зениту" победы. Решение принимал главный тренер, оно было взвешенным и обдуманным, тут обсуждать ничего особенно не стоит.
- А сам Артем обладает качествами, которые необходимы капитану?
- Мы не можем говорить о том, кем является человек, пока он не вступил в свою должность. Дзюба всегда отдается на поле и делает все для победы. Это уже неплохие качества для лидера.
ФК "Зенит"
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