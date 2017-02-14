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ФИФА разрешила Роману Зозуле перейти в третий клуб за сезон

ФИФА вынесла положительное решение по поводу запроса нападающего "Бетиса" Романа Зозули, информирует Mundo Deportivo. Напомним, украинец ранее просил дать ему разрешение перейти в третий клуб в рамках одного сезона.

Согласно правилу ФИФА, футболист не имеет права дважды за сезон менять клубную прописку. Зозуля числился в рядах "Бетиса" и "Райо Вальекано", но последний клуб отказался от услуг игрока из-за угроз фанатов, которые обвиняли его в нацистских взглядах.

Теперь Зозуля может вернуться в "Днепр".
Теги: Зозуля
Сегодня, 15:33
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21
(10)
№21 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ФИФе железный крест, заслужило...(Вручается Военнослужащим войск германии, СС, а так же партийных организаций за выполнение особо опасных заданий.)
Регистрация: 15.12.2013
№20 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:34) #
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online

Цитата: narvaspy
Интересно, кто эту фашистскую мразь приютит?
Наверное, будут скрывать до последнего, чтобы фанаты заранее не воспротивились.

Так это разрешение доно для последнего перехода Зозули.
Домой. В статье же написано
Теперь Зозуля может вернуться в "Днепр".
Регистрация: 6.08.2008
№19 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: капля никотина
Давай в Анжи

Метелью-вьюгой снег кружи
Кого то скопом бьют в Анжи....

Или в Терек

Труп вынесло на берег
В поиске снова Терек....

Ага , давай в Ростов и гроб готов ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Да дайте ему вообще мяч отдельный. Пусть гоняет в свое удовольствие.


и тротилом его начинить с гвоздями


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№17 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 17:13) #
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Цитата: Tambov.kb
В зенитку

о, да, там бы его встретили подобающе с пропистонами!!
Регистрация: 17.12.2015
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:11) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
двуличные кондомы!!!

двуликий гейропейский ЯАнус


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:05) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Обойди Заря ДК -
Это был бы номер!
Я б на месте Порошка
От такого помер...

Зто ж будет гарный транс -
Как с таким смириться?
Вот Донецк, а вот Луганск -
Первые в таблице!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№14 Написал: XERX - (Сегодня, 16:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
двуличные кондомы!!!
Регистрация: 23.05.2009
№13 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 16:39) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, кто эту фашистскую мразь приютит?
Наверное, будут скрывать до последнего, чтобы фанаты заранее не воспротивились.
Регистрация: 14.03.2009
№12 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:39) #
  • +6
  •  (8)

"цивилизованные" пожалели несчастного укро-нациста
Регистрация: 10.02.2017
№11 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 16:32) #
  • +5
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В зенитку
Регистрация: 12.02.2017
№10 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 16:10) #
  • +11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так бл@дь - оно же дитЁ.... понять и простить.

Дебилы, бл"дь! (с) rage rage rage rage


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№9 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:05) #
  • +7
  •  (11)
online

Теперь Зозуля может вернуться в "Днепр" (с)

А разве это вооруженную банду, участвующую в АТО, еще не расформировали? Странно, но буду знать...
Регистрация: 21.09.2015
№8 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:04) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет, чтобы осудить проявления нацизма со стороны хохло***а. Еврогейцы они такие толерантные.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:04) #
  • +12
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
***асы ***асам всегда на поклон идут!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: perekos Самара (Сегодня, 16:01) #
  • +12
  •  (16)
online

прогнулись педорки
Регистрация: 10.08.2012
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:53) #
  • +12
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
ФиФа гомосеки
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Motivation (Сегодня, 15:48) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Давай в Анжи

Даешь Зозулю поближе к "сосулям"! Только надо проверить - точно. как они там любят говорить, не "москаль"?
Цитата: fits
Мне это кажется москальским (московским) снобизмом...

Еще Тимащука и будет фк "СкакУли". СКА, куле


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 15:47) #
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
возвращение собаки на свою блевотину...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:41) #
  • +16
  •  (20)

Давай в Анжи

Метелью-вьюгой снег кружи
Кого то скопом бьют в Анжи....

Или в Терек

Труп вынесло на берег
В поиске снова Терек....
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:34) #
  • +16
  •  (22)
Болеет за:
«Локомотив»
Да дайте ему вообще мяч отдельный. Пусть гоняет в свое удовольствие.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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