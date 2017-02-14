ФИФА разрешила Роману Зозуле перейти в третий клуб за сезон

ФИФА вынесла положительное решение по поводу запроса нападающего "Бетиса" Романа Зозули, информирует Mundo Deportivo. Напомним, украинец ранее просил дать ему разрешение перейти в третий клуб в рамках одного сезона.



Согласно правилу ФИФА, футболист не имеет права дважды за сезон менять клубную прописку. Зозуля числился в рядах "Бетиса" и "Райо Вальекано", но последний клуб отказался от услуг игрока из-за угроз фанатов, которые обвиняли его в нацистских взглядах.



Теперь Зозуля может вернуться в "Днепр".