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Зоран Тошич тренировался в общей группе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич приступил к полноценным тренировкам в составе армейцев на сборе, который проходит в Кампоаморе, сообщает официальный твиттер армейцев.

Напомним, серб восстанавливался после травмы икроножной мышцы.

Зоран Тошич тренировался в общей группе ЦСКА
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 17:29
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