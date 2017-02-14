Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Габриэл Жезус из-за травмы пропустит 2-3 месяца

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус в матче с "Борнмутом" получил перелом плюсневой кости, сообщает твиттер журналистки AS Веро Брунати.

Напомним, футболист был заменен на 15-й минуте на форварда Серхио Агуэро. Таким образом, Жезус пропустит 2-3 месяца.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 18:27
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Жаль! Начал здорово!
Регистрация: 27.07.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.