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"Енисей" одержал победу над "Уралом" в Кубке ФНЛ

"Енисей" одержал победу над "Уралом" в матче второго тура группы B Кубка Футбольной национальной лиги—2017.

Кубок ФНЛ

2 тур

"Урал" - "Енисей" 0:2

Голы: Чичерин, 20, Саркисов, 50

"Урал": Арапов, Панков, Табидзе, Меркулов, Серченков, Глушков, Ломакин, Емельянов, Коробов, Гавтадзе, Юсупов (Конате, 57)

Енисей": Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Иванов (Рожков, 83), Ланин, Камеш (Тихонов, 85), Семакин (Харитонов, 84), Алиев (Тен, 84), Саркисов (Малоян, 62), Козлов (Самодин, 62)

Предупреждения: Камеш, 33, Конате, 73
Теги: Енисей Урал
Сегодня, 18:29
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