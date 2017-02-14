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15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
12:23
Александр Кержаков: если выполнять установки Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией (9)
Александр Кержаков: если выполнять установки Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией (9)
"Енисей" одержал победу над "Уралом" в Кубке ФНЛ
"Енисей" одержал победу над "Уралом" в матче второго тура группы B Кубка Футбольной национальной лиги—2017.
Кубок ФНЛ
2 тур
"Урал" - "Енисей" 0:2
Голы: Чичерин, 20, Саркисов, 50
"Урал": Арапов, Панков, Табидзе, Меркулов, Серченков, Глушков, Ломакин, Емельянов, Коробов, Гавтадзе, Юсупов (Конате, 57)
Енисей": Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Иванов (Рожков, 83), Ланин, Камеш (Тихонов, 85), Семакин (Харитонов, 84), Алиев (Тен, 84), Саркисов (Малоян, 62), Козлов (Самодин, 62)
Предупреждения: Камеш, 33, Конате, 73
Кубок ФНЛ
2 тур
"Урал" - "Енисей" 0:2
Голы: Чичерин, 20, Саркисов, 50
"Урал": Арапов, Панков, Табидзе, Меркулов, Серченков, Глушков, Ломакин, Емельянов, Коробов, Гавтадзе, Юсупов (Конате, 57)
Енисей": Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Иванов (Рожков, 83), Ланин, Камеш (Тихонов, 85), Семакин (Харитонов, 84), Алиев (Тен, 84), Саркисов (Малоян, 62), Козлов (Самодин, 62)
Предупреждения: Камеш, 33, Конате, 73
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