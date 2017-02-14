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15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
12:23
Александр Кержаков: если выполнять установки Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией (9)
Александр Кержаков: если выполнять установки Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией (9)
Хуан Инсаурральде подрался с партнером по "Бока Хуниорс" (видео)
Защитник "Бока Хуниорс" Хуан Инсаурральде, который ранее выступал за "Спартак", подрался на тренировке с партнером по команде, сообщает Fox Sports.
Между 32-летним футболистом и защитником Хонатаном Сильвой произошла стычка, но игроков быстро разняли партнёры по команде.
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Между 32-летним футболистом и защитником Хонатаном Сильвой произошла стычка, но игроков быстро разняли партнёры по команде.
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