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Хуан Инсаурральде подрался с партнером по "Бока Хуниорс" (видео)

Защитник "Бока Хуниорс" Хуан Инсаурральде, который ранее выступал за "Спартак", подрался на тренировке с партнером по команде, сообщает Fox Sports.

Между 32-летним футболистом и защитником Хонатаном Сильвой произошла стычка, но игроков быстро разняли партнёры по команде.

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Теги: Бока Хуниорс
Сегодня, 20:10
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