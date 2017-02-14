Хуан Инсаурральде подрался с партнером по "Бока Хуниорс" (видео)

Защитник "Бока Хуниорс" Хуан Инсаурральде, который ранее выступал за "Спартак", подрался на тренировке с партнером по команде, сообщает Fox Sports.Между 32-летним футболистом и защитником Хонатаном Сильвой произошла стычка, но игроков быстро разняли партнёры по команде.