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"Зенит-2" одержал победу над "Спартаком-Нальчик" в Кубке ФНЛ

"Зенит-2" обыграл "Спартак-Нальчик" в матче второго тура группы B Кубка Футбольной национальной лиги — 2017.

Кубок ФНЛ

2 тур

"Спартак-Нальчик" - "Зенит-2" 0:1

Голы: Погребняк, 20

"Спартак-Нальчик": Антипов, Кузнецов, Мурачёв, Соблиров (Гурфов, 75), Дашаев, Макоев, Мухаммад, Чхапелия, Дроздов, Крамаренко (Ахриев, 71), Ахъядов (Бойчук, 79)

"Зенит-2": Рудаков, Чернов, Зуев, Мильдзихов, Зуйков, Каккоев, Ящук (Евсеев, 56), Бавин, Исаев (Плетнев, 82), Лесовой, Погребняк (Крапухин, 60)
Теги: Зенит-2 Спартак Нальчик
Сегодня, 21:15
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