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21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
"Зенит-2" одержал победу над "Спартаком-Нальчик" в Кубке ФНЛ
"Зенит-2" обыграл "Спартак-Нальчик" в матче второго тура группы B Кубка Футбольной национальной лиги — 2017.
Кубок ФНЛ
2 тур
"Спартак-Нальчик" - "Зенит-2" 0:1
Голы: Погребняк, 20
"Спартак-Нальчик": Антипов, Кузнецов, Мурачёв, Соблиров (Гурфов, 75), Дашаев, Макоев, Мухаммад, Чхапелия, Дроздов, Крамаренко (Ахриев, 71), Ахъядов (Бойчук, 79)
"Зенит-2": Рудаков, Чернов, Зуев, Мильдзихов, Зуйков, Каккоев, Ящук (Евсеев, 56), Бавин, Исаев (Плетнев, 82), Лесовой, Погребняк (Крапухин, 60)
Кубок ФНЛ
2 тур
"Спартак-Нальчик" - "Зенит-2" 0:1
Голы: Погребняк, 20
"Спартак-Нальчик": Антипов, Кузнецов, Мурачёв, Соблиров (Гурфов, 75), Дашаев, Макоев, Мухаммад, Чхапелия, Дроздов, Крамаренко (Ахриев, 71), Ахъядов (Бойчук, 79)
"Зенит-2": Рудаков, Чернов, Зуев, Мильдзихов, Зуйков, Каккоев, Ящук (Евсеев, 56), Бавин, Исаев (Плетнев, 82), Лесовой, Погребняк (Крапухин, 60)
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