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"ПСЖ" и "Барселона" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известные стартовые составы "ПСЖ" и "Барселоны" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти, Рабио, Матюиди, Ди Мария, Дракслер, Кавани.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
Теги: ПСЖ Барселона
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:23) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Опять Эмери против Барсы .


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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