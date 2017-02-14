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21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
"ПСЖ" и "Барселона" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Стали известные стартовые составы "ПСЖ" и "Барселоны" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти, Рабио, Матюиди, Ди Мария, Дракслер, Кавани.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти, Рабио, Матюиди, Ди Мария, Дракслер, Кавани.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
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