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21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
"Бенфика" - "Боруссия" Д: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Бенфики" и дортмундской "Боруссии" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Бенфика": Мораес, Семеду, Луизао, Нильссон-Линделёф, Элизеу, Фейса, Пицци, Сальвио, Каррильо, Силва, Митроглу.
"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Геррейро, Вайгль, Дурм, Ройс, Дембеле, Обамейянг.
"Бенфика": Мораес, Семеду, Луизао, Нильссон-Линделёф, Элизеу, Фейса, Пицци, Сальвио, Каррильо, Силва, Митроглу.
"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Геррейро, Вайгль, Дурм, Ройс, Дембеле, Обамейянг.
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