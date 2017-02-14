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"Бенфика" - "Боруссия" Д: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Бенфики" и дортмундской "Боруссии" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Бенфика": Мораес, Семеду, Луизао, Нильссон-Линделёф, Элизеу, Фейса, Пицци, Сальвио, Каррильо, Силва, Митроглу.

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Геррейро, Вайгль, Дурм, Ройс, Дембеле, Обамейянг.
Теги: Бенфика Боруссия Д
Сегодня, 22:08
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