Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем"

Полузащитник Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем", сообщает L'quipe.



Сообщается, что клуб и игрок договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию. 31-летний французский хавбек может продолжить карьеру в китайском клубе "Шаньдун Лунэн".