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Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем"

Полузащитник Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем", сообщает L'quipe.

Сообщается, что клуб и игрок договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию. 31-летний французский хавбек может продолжить карьеру в китайском клубе "Шаньдун Лунэн".
Теги: Диарра Марсель
Вчера, 23:08
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№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:12) #
  • -1
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в привычку что то у Диарра это вошло
Регистрация: 8.01.2017
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