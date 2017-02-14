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Луизао провел 500-й матч за "Бенфику"

Луизао провёл 500-й матч за "Бенфику", передаёт пресс-служба УЕФА.

Юбилейным для защитника стал первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Луизао провел 500-й матч за "Бенфику"
Теги: Бенфика Боруссия Д
Вчера, 23:45
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