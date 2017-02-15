Анхель Ди Мария стал вторым игроком, забившим "Барселоне" в свой день рождения

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария, забивший гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметился любопытным достижением.Аргентинец стал вторым игроком, поразившим ворота каталонцев в этом турнире в свой день рождения. Первым был экс-полузащитник "Спартака" Ромуло. Что примечательно, оба футболиста выступали за команды, главным тренером которых был Унаи Эмери.