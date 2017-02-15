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Анхель Ди Мария стал вторым игроком, забившим "Барселоне" в свой день рождения

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария, забивший гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметился любопытным достижением.

Аргентинец стал вторым игроком, поразившим ворота каталонцев в этом турнире в свой день рождения. Первым был экс-полузащитник "Спартака" Ромуло. Что примечательно, оба футболиста выступали за команды, главным тренером которых был Унаи Эмери.

СЭ
Теги: Ди Мария ПСЖ Барселона
Сегодня, 00:29
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№1 Написал: sergeychev Russian Federation (Сегодня, 00:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Кавани 3-й)
Регистрация: 4.11.2012
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