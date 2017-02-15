"ПСЖ" со счетом 4:0 разгромил "Барселону"

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" на выезде потерпела разгромное поражение от "ПСЖ". Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".



Лига чемпионов. 1/8 финала



"ПСЖ" - "Барселона" - 4:0



Голы: Ди Мария, 18, Дракслер, 40, Ди Мария, 55, Кавани, 72.



"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Матюиди, Ди Мария (Лукас, 61), Дракслер (Пасторе, 86), Кавани.



"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Л. Суарес, Месси, Неймар.



Предупреждения: Рабьо, 3, Гомеш, 33, Бускетс, 63, Рафинья, 74.