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"ПСЖ" со счетом 4:0 разгромил "Барселону"

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" на выезде потерпела разгромное поражение от "ПСЖ". Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Лига чемпионов. 1/8 финала

"ПСЖ" - "Барселона" - 4:0

Голы: Ди Мария, 18, Дракслер, 40, Ди Мария, 55, Кавани, 72.

"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Матюиди, Ди Мария (Лукас, 61), Дракслер (Пасторе, 86), Кавани.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Л. Суарес, Месси, Неймар.

Предупреждения: Рабьо, 3, Гомеш, 33, Бускетс, 63, Рафинья, 74.
Теги: ПСЖ Барселона
Сегодня, 00:38
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26
(7)
№26 Написал: golden Axe (Сегодня, 01:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак» обыграл СКА и помог ЦСКА

«Спартак» неожиданно выиграл у СКА в Санкт-Петербурге, сотворив небольшое чудо. Да, команда Алексея Ярушкина уже не претендует на плей-офф, но хлопнуть дверью напоследок никогда не бывает лишним. Красно-белые в гостях одолели СКА, долгое время выигрывая со счётом 4:1. Такое в городе на берегах Невы удаётся далеко не каждому. Замечательный матч провёл голкипер москвичей Маркус Свенссон, совершивший несколько невообразимых сейвов и отразивший в сумме 37 бросков. А вот Игорь Шестёркин не так удачно сыграл против своей бывшей команды. СКА пропустил вперёд ЦСКА, опустившись на второе место в турнирной таблице. joy
Регистрация: 1.02.2017
№25 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 01:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
Видна Спартаковская школа!


Действительно. Игроки и тренеры, как уходят из Спартака, так прямо расцветают blush
Регистрация: 19.03.2010
№24 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 01:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прям, праздник души! хорошо сделали этих дрочил. sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№23 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 01:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Ждем резюме игрочишки...

Странные вы свиньи...разве ж Дзюба уволил Эмери из Спартака и занял его место?
Регистрация: 19.03.2010
№22 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
хехе..не рано ли вангуете??

извините,но так говорят звезды,но сначала вам нужно будет выдержать испытание Андерлехтом,сколько из под Ивановича забьет Андерлехт?)
Регистрация: 1.02.2017
№21 Написал: Motivation (Сегодня, 00:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
хехе..не рано ли вангуете?

Таблица слева. Выход для вас - на 14 и 15 строчках smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№20 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe

ты точно хочешь услышать ответ на этот вопрос?!Так я тебе скажу: 15.04.2017 ты увидишь мастер класс для команды с берегов Невы

хехе..не рано ли вангуете?? smiley


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№19 Написал: Ramzes Cairo (Сегодня, 00:52) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
П***ц ! Проиграли заслуженно. Не настроились как следует, потому что последние игры в Примере дались довольно легко. Месси и Ко думали без проблем раскатают ПСЖ, тем более без Ибры. А они наоборот сильнее стали - командно. Уверен, на Камп Ноу Барса выиграет, только с каким счетом - хз. Вполне возможно, что не хватит и вылетим ..


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№18 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 00:51) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Месси пора в Китай
Регистрация: 23.01.2015
№17 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
Когда увидим такое в России,господа??

ты точно хочешь услышать ответ на этот вопрос?!Так я тебе скажу: 15.04.2017 ты увидишь мастер класс для команды с берегов Невы
Регистрация: 1.02.2017
№16 Написал: Motivation (Сегодня, 00:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Ждем резюме игрочишки...

Цитата: Motivation
№4 Написал: Motivation (Вчера, 13:42) #-3 (3)


online
Болеет за:
«Спартак»

Если выиграет ПСЖ, как ни странно больше всего достанется Дзюбе


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№15 Написал: vlees (Сегодня, 00:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Закат Барсы, и тренера в ней.

Баварии тоже помню 0-7 слились и через 2 года взяли лч
Регистрация: 12.01.2017
№14 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кончилось время Барсы. что не может не радовать.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№13 Написал: Motivation (Сегодня, 00:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Че-то Барса совсем кисло в этом сезоне.

Проект закончился, слилась времянка, как ВГК и говорил


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№12 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Круто Эмери и ПСЖ ...!!! Рад за него и команду ...! Сколько можно то Барселоне проигрывать , надо когда и выиграть ... wink
Регистрация: 18.06.2015
№11 Написал: Motivation (Сегодня, 00:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: glorvsex
эмери молодец

Видна Спартаковская школа! Это вам не цыганочка с выходом и не дрессировка пингвинов на пельменной тяге!


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:47) #
  • 0
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Цитата: Антон Кирилов
Уна Эмири не так уж и плох

Цитата: fd65
Ждем резюме игрочишки...


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Закат Барсы, и тренера в ней.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:44) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: glorvsex
эмери молодец настрадался в пищевике от унижений теперь судьба возвращает

ЖЖОШЬ!!!! laughing

На деле-ЧУДНАЯ ИГРА!!ПСЖ респект!
Когда увидим такое в России,господа?? anguished


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№7 Написал: glorvsex (Сегодня, 00:43) #
  • -3
  •  (15)

эмери молодец настрадался в пищевике от унижений теперь судьба возвращает
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: vlees (Сегодня, 00:40) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Барса мертвая,а так очередной привет капитану шлюхе,Бгг
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Че-то Барса совсем кисло в этом сезоне. Похоже Париж можно поздравить с выходом в след. раунд.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 00:40) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Уна Эмири не так уж и плох)
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:39) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
4:0 красно синих раскатали,буквально катком прошлись по испанским осликам,браво ПСЖ и Эмери!!!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 00:39) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем резюме игрочишки.....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:39) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
по делу и без вопросов. барсе нужен новый тренер


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
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