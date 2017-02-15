"ПСЖ" со счетом 4:0 разгромил "Барселону"

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Вчера 23:45
Луизао провел 500-й матч за "Бенфику"
Луизао провел 500-й матч за "Бенфику"
Вчера 23:24
Антонио Кассано: у меня сейчас нет предложений от других клубов, жена сама обеспечивает всю семью (1)
Антонио Кассано: у меня сейчас нет предложений от других клубов, жена сама обеспечивает всю семью (1)
Вчера 23:08
Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем" (1)
Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем" (1)
Вчера 22:19
Хаби Алонсо может сыграть с "Арсеналом"
Хаби Алонсо может сыграть с "Арсеналом"
Вчера 21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (16)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (16)
Вчера 21:12
"Уфа" разгромила "Дачию" в товарищеском матче
"Уфа" разгромила "Дачию" в товарищеском матче
Вчера 21:00
Валерий Шанцев: все объекты ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к 1 мая 2018 года
Валерий Шанцев: все объекты ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к 1 мая 2018 года
Вчера 20:41
Джано Ананидзе занимался в общей группе "Спартака" (1)
Джано Ананидзе занимался в общей группе "Спартака" (1)
Вчера 20:22
Аподи близок к возвращению в "Шапекоэнсе"
Аподи близок к возвращению в "Шапекоэнсе"
Вчера 19:35
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Димитрий Оберлин не перейдет в "Локомотив" (2)
Вчера 19:21
15 февраля "Томь" отправится на второй сбор в Турцию (1)
15 февраля "Томь" отправится на второй сбор в Турцию (1)
Вчера 19:04
Денис Вамбольт перейдет в "Амкар"
Денис Вамбольт перейдет в "Амкар"
Вчера 18:43
Георгий Тигиев не может перейти в "Спартак" из-за агентов? (28)
Георгий Тигиев не может перейти в "Спартак" из-за агентов? (28)
Вчера 18:29
"Енисей" одержал победу над "Уралом" в Кубке ФНЛ (1)
"Енисей" одержал победу над "Уралом" в Кубке ФНЛ (1)
Вчера 18:27
Габриэл Жезус из-за травмы пропустит 2-3 месяца (1)
Габриэл Жезус из-за травмы пропустит 2-3 месяца (1)
Вчера 17:53
Хуанфран выбыл на 2-3 недели
Хуанфран выбыл на 2-3 недели
Вчера 17:29
Зоран Тошич тренировался в общей группе ЦСКА (3)
Зоран Тошич тренировался в общей группе ЦСКА (3)
Вчера 17:05
Джемал Табидзе перешел в "Урал"
Джемал Табидзе перешел в "Урал"
Вчера 17:04
8 футболистов покинули тульский "Арсенал" (3)
8 футболистов покинули тульский "Арсенал" (3)
Вчера 15:59
Матч "Андерлехт" - "Зенит" покажут в 73 странах мира (20)
Матч "Андерлехт" - "Зенит" покажут в 73 странах мира (20)
"ПСЖ" со счетом 4:0 разгромил "Барселону"
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" на выезде потерпела разгромное поражение от "ПСЖ". Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
Лига чемпионов. 1/8 финала
"ПСЖ" - "Барселона" - 4:0
Голы: Ди Мария, 18, Дракслер, 40, Ди Мария, 55, Кавани, 72.
"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Матюиди, Ди Мария (Лукас, 61), Дракслер (Пасторе, 86), Кавани.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Л. Суарес, Месси, Неймар.
Предупреждения: Рабьо, 3, Гомеш, 33, Бускетс, 63, Рафинья, 74.
Лига чемпионов. 1/8 финала
"ПСЖ" - "Барселона" - 4:0
Голы: Ди Мария, 18, Дракслер, 40, Ди Мария, 55, Кавани, 72.
"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Матюиди, Ди Мария (Лукас, 61), Дракслер (Пасторе, 86), Кавани.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Л. Суарес, Месси, Неймар.
Предупреждения: Рабьо, 3, Гомеш, 33, Бускетс, 63, Рафинья, 74.
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