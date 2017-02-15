"Бенфика" с минимальным преимуществом переиграла "Боруссию" в 1/8 финала ЛЧ

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" на своем поле с минимальным счетом обыграла "Боруссию". Ответный матч состоится в Дортмунде 8 марта.



Лига чемпионов. 1/8 финала



"Бенфика" - "Боруссия" Д - 1:0



Голы: Митроглу, 53



"Бенфика": Мораес, Семеду, Луизао, Нильссон-Линделёф, Элизеу, Фейса, Пицци, Сальвио, Каррильо, (Аугусто, 46), Силва, Митроглу, (Хименес, 87)



"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Геррейро, (Кастро, 89), Вайгль, Дурм, Ройс, (Пулишич, 89), Дембеле, Обамейянг, (Шюррле, 71).



Предупреждения: Фейса, 73, Шмельцер, 85, Пулишич, 90+1.