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"Бенфика" с минимальным преимуществом переиграла "Боруссию" в 1/8 финала ЛЧ

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" на своем поле с минимальным счетом обыграла "Боруссию". Ответный матч состоится в Дортмунде 8 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала

"Бенфика" - "Боруссия" Д - 1:0

Голы: Митроглу, 53

"Бенфика": Мораес, Семеду, Луизао, Нильссон-Линделёф, Элизеу, Фейса, Пицци, Сальвио, Каррильо, (Аугусто, 46), Силва, Митроглу, (Хименес, 87)

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Геррейро, (Кастро, 89), Вайгль, Дурм, Ройс, (Пулишич, 89), Дембеле, Обамейянг, (Шюррле, 71).

Предупреждения: Фейса, 73, Шмельцер, 85, Пулишич, 90+1.
Теги: Бенфика Боруссия Д
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№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Дичайший отскок.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
рад за Бенфику,симпатичная команда,только не везет немного!
Регистрация: 1.02.2017
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