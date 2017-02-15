В Париже не до романтики. Агрессия, скорость и техника «ПСЖ» уничтожили «Барселону»

Лига чемпионов



1/8 финала



"ПСЖ" - "Барселона" 4:0



Голы: Ди Мария, 18, Дракслер, 40, Ди Мария, 55, Кавани, 72.

В Лиге чемпионов по вывескам ничего нового: «Бавария» и «Арсенал», «Барселона» и «ПСЖ» встречаются более-менее постоянно. Но такого мы давно не видели и ещё долго не увидим: в день влюблённых парижане сыграли настолько круто, что повергли в шок не только влюблённых в «Барсу», но и вообще всех.При изучении составов «ПСЖ» и «Барселоны», казалось бы, удивить может разве что наличие в составе одного известного тебе игрока вместо другого. Но уж никак не сам факт существования футболиста, выходящего в старте. После отъезда Давида Луиза 3-м центрдэфом парижан стал 21-летний воспитанник Преснель Кимпембе – именно ему выпала честь заменить травмированного Тиаго Силву под градом атак MSN. Слева же расположился не опытный Максвелл, а более атакующий Кюрзава.1-й тайм не дал ответа на вопрос, поставленный в предыдущем абзаце, поскольку «Барселона» находилась в шоковом состоянии, не могла наладить контроль мяча и почти за каждую потерю платила новой пронзительной атакой парижан. Весь 1-й тайм хозяева играли на невероятных скоростях с громадным желанием, которое не мешало им видеть поле, чувствовать мяч и партнёров.Не зря «Барселона» вроде бы даже была готова приобрести возрастного Дарио Срна – позиция правого защитника действительно проблемна. Толком не прижившийся Алеиш Видаль ещё и получил травму, а Серджи Роберто оказался не готов противостоять Дракслеру, Матюиди и остальным навалившимся на него бедам. Юлиан неоднократно разбирался с Роберто 1 в 1, Блез постоянно врывался между ним и Пике, в эту зону при быстрых атаках открывался Кавани. Слева подавали в штрафную и Кюрзава с Ди Марией, ведь должной поддержки партнёров Роберто не получал. В то время как Ди Мария, положивший великолепный штрафной в свой день рождения, и Дракслер пахали на обеих половинах, Месси незаметно крался по полю, словно партизан по лесу.Потенциально голевые атаки «ПСЖ», казалось, шли по безостановочному конвейеру, но они всё же не брались из ниоткуда. Сперва нужно было отобрать мяч, а потом разгоняющим вертикальным пасом отрезать тройку-четвёрку соперников. Со всем этим потрясающим образом справлялся Верратти. У Марко получалось абсолютно всё, в том числе вторая голевая передача на Дракслера, итальянец производил впечатление игрока, который может определять игру любого клуба. В отличие от Бускетса, которого накрывал Кавани, Марко не подвергался мощному прессингу со стороны нападающих «Барселоны».«Барселона» выглядела безобразно в полном составе за исключением, пожалуй, одного игрока. Неймар был единственным кто пытался (и успешно) разгонять атаки, обострять, обыгрывать, выводить партнёров 1 на 1 (Андре Гомеш сплоховал). При этом бразилец испытывал ощутимые проблемы со здоровьем, долго хромал, однако всё равно был лучшим у гостей. Хотелось поставить в укор то, что только Неймар не занимался бестолковым перекатыванием мяча, но ведь даже на это «Барса» оказалась неспособна, рассыпаясь под прессингом. Дракслер и Ди Мария не давали выйти даже через крайних защитников.А вот «ПСЖ» явил миру пособие как раз-таки по выходу из-под прессинга. Меня сегодня больше восхитило не то, как команда Эмери накрывала Месси и компанию, а то, как хозяева работали с мячом. Прямо от вратаря, начиная с Рабьо, преодолевая давление на каждом участке продвижения, парижане играли необычайно умно и технично, а Ди Мария закончил атаку новым шедевральным ударом. «ПСЖ» царил на поле до такой степени, что не покидало ощущение: цифра 4 может зажечься на табло вообще в любую минуту.Эмери заменил автора дубля на Лукаса – тот только раскалил бурлящую игру. Вместо травмировавшегося Верратти пришлось отправить на поле Нкунку – «ПСЖ» тут же забил ещё. Это Тома Менье, вместе с командой игравший на таком адреналине, что не обращал внимания ни на какие постукивания по ногам, продрался через полполя и на пару с Пике сделал Кавани шикарный подарок на день рождения.На мой взгляд, это была лучшая игра команды со времён «Баварии» Хайнкеса, также громившего «Барселону» 4:0 в первом матче.В концовке Умтити и Пике почти обеспечили интересность ответной игре, но мяч попал в штангу. Быть может, преждевременно говорить о том, что второй матч – пустая формальность, однако я совершенно точно буду смотреть впрямую «Боруссию» и «Бенфику». Конечно, нельзя было быть уверенным в победе «Барсы», но то, что она перестанет быть интересна уже сегодня – это какая-то научная фантастика, претворённая в жизнь Унаи Эмери и (как оказалось) его последователями. Я никогда и близко не болел за «ПСЖ», скорее наоборот, но в день влюблённых парижане очаровали и влюбили в себя явно не меня одного – непостижимый футбольный кайф в первый же день после возвращения нашего любимого турнира!: Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Матюиди, Ди Мария (Лукас, 61), Дракслер (Пасторе, 86), Кавани.: тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Л. Суарес, Месси, Неймар.: Рабьо, 3, Гомеш, 33, Бускетс, 63, Рафинья, 74.