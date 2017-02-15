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В Париже не до романтики. Агрессия, скорость и техника «ПСЖ» уничтожили «Барселону»

В Лиге чемпионов по вывескам ничего нового: «Бавария» и «Арсенал», «Барселона» и «ПСЖ» встречаются более-менее постоянно. Но такого мы давно не видели и ещё долго не увидим: в день влюблённых парижане сыграли настолько круто, что повергли в шок не только влюблённых в «Барсу», но и вообще всех.

Who is mr. Kimpembe?

При изучении составов «ПСЖ» и «Барселоны», казалось бы, удивить может разве что наличие в составе одного известного тебе игрока вместо другого. Но уж никак не сам факт существования футболиста, выходящего в старте. После отъезда Давида Луиза 3-м центрдэфом парижан стал 21-летний воспитанник Преснель Кимпембе – именно ему выпала честь заменить травмированного Тиаго Силву под градом атак MSN. Слева же расположился не опытный Максвелл, а более атакующий Кюрзава.

Не до Кимпембе

1-й тайм не дал ответа на вопрос, поставленный в предыдущем абзаце, поскольку «Барселона» находилась в шоковом состоянии, не могла наладить контроль мяча и почти за каждую потерю платила новой пронзительной атакой парижан. Весь 1-й тайм хозяева играли на невероятных скоростях с громадным желанием, которое не мешало им видеть поле, чувствовать мяч и партнёров.

Робея Роберто...

Не зря «Барселона» вроде бы даже была готова приобрести возрастного Дарио Срна – позиция правого защитника действительно проблемна. Толком не прижившийся Алеиш Видаль ещё и получил травму, а Серджи Роберто оказался не готов противостоять Дракслеру, Матюиди и остальным навалившимся на него бедам. Юлиан неоднократно разбирался с Роберто 1 в 1, Блез постоянно врывался между ним и Пике, в эту зону при быстрых атаках открывался Кавани. Слева подавали в штрафную и Кюрзава с Ди Марией, ведь должной поддержки партнёров Роберто не получал. В то время как Ди Мария, положивший великолепный штрафной в свой день рождения, и Дракслер пахали на обеих половинах, Месси незаметно крался по полю, словно партизан по лесу.

В Париже не до романтики. Агрессия, скорость и техника «ПСЖ» уничтожили «Барселону»


Верратить игрой

Потенциально голевые атаки «ПСЖ», казалось, шли по безостановочному конвейеру, но они всё же не брались из ниоткуда. Сперва нужно было отобрать мяч, а потом разгоняющим вертикальным пасом отрезать тройку-четвёрку соперников. Со всем этим потрясающим образом справлялся Верратти. У Марко получалось абсолютно всё, в том числе вторая голевая передача на Дракслера, итальянец производил впечатление игрока, который может определять игру любого клуба. В отличие от Бускетса, которого накрывал Кавани, Марко не подвергался мощному прессингу со стороны нападающих «Барселоны».

Один Неймар, да и тот хромой

«Барселона» выглядела безобразно в полном составе за исключением, пожалуй, одного игрока. Неймар был единственным кто пытался (и успешно) разгонять атаки, обострять, обыгрывать, выводить партнёров 1 на 1 (Андре Гомеш сплоховал). При этом бразилец испытывал ощутимые проблемы со здоровьем, долго хромал, однако всё равно был лучшим у гостей. Хотелось поставить в укор то, что только Неймар не занимался бестолковым перекатыванием мяча, но ведь даже на это «Барса» оказалась неспособна, рассыпаясь под прессингом. Дракслер и Ди Мария не давали выйти даже через крайних защитников.



Show must go on!

А вот «ПСЖ» явил миру пособие как раз-таки по выходу из-под прессинга. Меня сегодня больше восхитило не то, как команда Эмери накрывала Месси и компанию, а то, как хозяева работали с мячом. Прямо от вратаря, начиная с Рабьо, преодолевая давление на каждом участке продвижения, парижане играли необычайно умно и технично, а Ди Мария закончил атаку новым шедевральным ударом. «ПСЖ» царил на поле до такой степени, что не покидало ощущение: цифра 4 может зажечься на табло вообще в любую минуту.



Эмери заменил автора дубля на Лукаса – тот только раскалил бурлящую игру. Вместо травмировавшегося Верратти пришлось отправить на поле Нкунку – «ПСЖ» тут же забил ещё. Это Тома Менье, вместе с командой игравший на таком адреналине, что не обращал внимания ни на какие постукивания по ногам, продрался через полполя и на пару с Пике сделал Кавани шикарный подарок на день рождения.На мой взгляд, это была лучшая игра команды со времён «Баварии» Хайнкеса, также громившего «Барселону» 4:0 в первом матче.

В концовке Умтити и Пике почти обеспечили интересность ответной игре, но мяч попал в штангу. Быть может, преждевременно говорить о том, что второй матч – пустая формальность, однако я совершенно точно буду смотреть впрямую «Боруссию» и «Бенфику». Конечно, нельзя было быть уверенным в победе «Барсы», но то, что она перестанет быть интересна уже сегодня – это какая-то научная фантастика, претворённая в жизнь Унаи Эмери и (как оказалось) его последователями. Я никогда и близко не болел за «ПСЖ», скорее наоборот, но в день влюблённых парижане очаровали и влюбили в себя явно не меня одного – непостижимый футбольный кайф в первый же день после возвращения нашего любимого турнира!



Лига чемпионов

1/8 финала

"ПСЖ" - "Барселона" 4:0

Голы: Ди Мария, 18, Дракслер, 40, Ди Мария, 55, Кавани, 72.


"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Матюиди, Ди Мария (Лукас, 61), Дракслер (Пасторе, 86), Кавани.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Л. Суарес, Месси, Неймар.

Предупреждения: Рабьо, 3, Гомеш, 33, Бускетс, 63, Рафинья, 74.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: ПСЖ Барселона
Сегодня, 00:44
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(0)
№5 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 01:05) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: sjaktarbeider
Всё-таки вывеска вывеской, а болельщиков (и глоров) БД не так уж и мало.

увы, не на нашем сайте. А просев глоров Боруссия нормальный ведёт)
Регистрация: 2.09.2013
№4 Написал: sjaktarbeider Апатиты (Сегодня, 01:01) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Romgus
Цитата: sjaktarbeider
Ром, а почему в опросе нет варианта "Нет, я и первый не смотрел"? А то как-то нечестно получается по отношению к параллельной встрече.

ну, наверное потому, что за него проголосовали бы только ты и те, кто должен был написать обзор параллельной встречи)

Всё-таки вывеска вывеской, а болельщиков (и глоров) БД не так уж и мало.


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https://twitter.com/sjaktarbeider
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 00:59) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: sjaktarbeider
Ром, а почему в опросе нет варианта "Нет, я и первый не смотрел"? А то как-то нечестно получается по отношению к параллельной встрече.

ну, наверное потому, что за него проголосовали бы только ты и те, кто должен был написать обзор параллельной встречи)
Регистрация: 2.09.2013
№2 Написал: sjaktarbeider Апатиты (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (0)
online

Ром, а почему в опросе нет варианта "Нет, я и первый не смотрел"? А то как-то нечестно получается по отношению к параллельной встрече.


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https://twitter.com/sjaktarbeider
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
увы-ПСЖ полностью переиграл Барсу!
Ни Энрике, ни команда оказались не готовы к такому матчу!! open_mouth


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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