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Виктор Клаэссон: реальность в России оказалась даже лучше, чем я ожидал

Новичок "Краснодара" Виктор Клаэссон рассказал о впечатлениях от переезда в российский чемпионат.

"Большинство отзывов о России были позитивными. Мне говорили: "Езжай и используй этот шанс!" Советовался ли с Вернблумом из ЦСКА? Нет. Потому что мы незнакомы. То есть, конечно, мне известно, кто это такой. Но он закончил выступления за сборную Швеции еще до того, как меня стали вызывать в национальную команду. Так что встретиться в сборной нам так и не удалось.

Зато у меня есть товарищ, который играет в ФНЛ за московское "Динамо", Себастьян Хольмен, с которым мы вместе играли в Швеции. Вот с ним я обсуждал переход. Никогда раньше не был в России, видел только фотографии из Краснодара. Однако реальность оказалась даже лучше, чем я ожидал", - цитирует Клаэссон "СЭ".
Теги: Клаессон Краснодар
Сегодня, 00:58
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