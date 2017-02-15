Луис Энрике: если хотите найти виноватого в этом поражении, то это я

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал разгром от "ПСЖ" (0:4) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Сегодня был катастрофический вечер для нас. Соперник выглядел лучше нас как с мячом, так и без него. Счет на табло закономерен.



Я отвечаю за результат, если вы хотите найти виновного в поражении, то это я. Игроки на виноваты, потому что то же самый состав в другие дни одерживает победы.



Мы поменяли схему с 4-3-3 на 4-2-3-1, чтобы мяч мог чаще доходить до Месси, в итоге все видели, что получилось. У "ПСЖ" отличные игроки, которые показали высокий уровень и волю к победе", - цитирует испанского специалиста Marca.