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Вчера 21:45
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Гарри О'Коннор признан виновным в краже пиджака
Экс-форвард "Локомотива" и сборной Шотландии Гарри О'Коннор признан виновным в краже пиджака и оштрафован на 200 фунтов стерлингов, информирует BBC.
33-летний футболист клуба "Селкерк" признал свою вину и помогал следствию, что было учтено судом. Также О'Коннору еще придется выплатить 700 фунтов за саму украденную вещь, которую он так и не вернул.
33-летний футболист клуба "Селкерк" признал свою вину и помогал следствию, что было учтено судом. Также О'Коннору еще придется выплатить 700 фунтов за саму украденную вещь, которую он так и не вернул.
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