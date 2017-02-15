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Гарри О'Коннор признан виновным в краже пиджака

Экс-форвард "Локомотива" и сборной Шотландии Гарри О'Коннор признан виновным в краже пиджака и оштрафован на 200 фунтов стерлингов, информирует BBC.

33-летний футболист клуба "Селкерк" признал свою вину и помогал следствию, что было учтено судом. Также О'Коннору еще придется выплатить 700 фунтов за саму украденную вещь, которую он так и не вернул.
Сегодня, 01:58
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 02:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
на дозу собирал
Регистрация: 27.08.2008
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