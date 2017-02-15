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Томас Тухель: так бывает, что команда выглядит здорово, но все равно проигрывает

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель дал свою оценку поражению команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" (0:1).

"На мой взгляд, "Боруссия" играла не просто хорошо, а превосходно. Только в футболе такое бывает, что команда, которая выглядит так здорово, все равно проигрывает.

К счастью, нас еще ждет ответный поединок", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Теги: Тухель Боруссия Д
Сегодня, 02:22
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