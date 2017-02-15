"ПСЖ" стал шестой командой, сумевшей забить четыре гола "Барселоне"

"ПСЖ" на своем поле обыграл "Барселону" (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Таким образом, парижане стали шестой командой, которой удавалось забить в ворота каталонцев четыре гола в матче Лиги чемпионов.Ранее подобное удавалось "Милану" (4:0, 1994 год), киевскому "Динамо" (4:0, 1997), "Валенсии" (4:1, 2000), "Челси" (4:2, 2005) и "Баварии" (4:0, 2013).Ответный матч состоится 8 марта в Испании на стадионе "Камп Ноу".