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"ПСЖ" стал шестой командой, сумевшей забить четыре гола "Барселоне"

"ПСЖ" на своем поле обыграл "Барселону" (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, парижане стали шестой командой, которой удавалось забить в ворота каталонцев четыре гола в матче Лиги чемпионов.

Ранее подобное удавалось "Милану" (4:0, 1994 год), киевскому "Динамо" (4:0, 1997), "Валенсии" (4:1, 2000), "Челси" (4:2, 2005) и "Баварии" (4:0, 2013).

Ответный матч состоится 8 марта в Испании на стадионе "Камп Ноу".

Газета.ru
Теги: ПСЖ Барселона
Сегодня, 02:26
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