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Анхель Ди Мария: о лучшем дне рождения нельзя и мечтать

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария поделился эмоциями после игры 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0). Напомним, аргентинец стал автором дубля.

"О лучшем вечере нельзя и мечтать. Победа над "Барселоной" со счётом 4:0 в мой день рождения - это просто невероятно!

Это был идеальный матч. Чтобы победить, мы должны были сыграть именно так, как сегодня. И все же соперник вполне может отыграть четыре мяча", - цитирует Ди Марию "Чемпионат" со ссылкой на beIN Sports.
Теги: Ди Мария ПСЖ
Сегодня, 03:02
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