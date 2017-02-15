УЕФА назвал Анхеля Ди Марию лучшим игроком матча "ПСЖ" - "Барселона"

Полузащитника "ПСЖ" Анхель Ди Мария был признан УЕФА лучшим игроком прошедшего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).



Аргентинец, отмечавший свое 29-летие, забил первый и третий мяч парижан.