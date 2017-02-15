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УЕФА назвал Анхеля Ди Марию лучшим игроком матча "ПСЖ" - "Барселона"

Полузащитника "ПСЖ" Анхель Ди Мария был признан УЕФА лучшим игроком прошедшего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).

Аргентинец, отмечавший свое 29-летие, забил первый и третий мяч парижан.
Теги: Ди Мария
Сегодня, 03:18
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