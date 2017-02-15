Серхио Бускетс: "ПСЖ" переиграл нас тактически, их план на игру сработал

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс высказал свое мнение о крупном поражении каталонцев от "ПСЖ" (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Наверное, мы не заслуживали столь крупного поражения. Не сказал бы, что у нас был недостаточный настрой на игру. Считаю, "ПСЖ" переиграл нас тактически.



Их план на игру сработал, они превзошли нас во многих компонентах. Мы же думали, что матч будет проходить в несколько другом ключе", - цитирует Бускетса Sport.es.