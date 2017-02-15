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Валерий Карпин: "Барселона" не "Атлетико", а Иньеста, мягко говоря, не собака

Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин проанализировал крупное поражение "Барселоны" в Париже.

"С одной стороны, "ПСЖ" удивил. С другой, можно было ожидать все то, что команда делала. А вот кто действительно удивил, это Луис Энрике в "Барселоне".

С первых минут видно, что команда вышла играть 4-4-2, что она не делала очень давно. Это было в последних играх за двадцать минут до конца, когда "Барселона" выигрывала, но чтобы с первых минут, такого не помню давно. Команда абсолютно не готова к такой игре. Играть 4-4-2 (это оборонительная схема) и пытаться прессинговать на чужой половине поля — все это в конце концов привело к проблемам. Бускетс и Иньеста, два опорных полузащитника, выдвигались так высоко, что за ними была огромная дыра в опорной зоне. После этого вся опасность и голы и приходили.

В случае схемы 4-3-3 тот же Бускетс оставался бы в этой зоне перед центральными защитниками - и проблем можно было бы избежать. У "Барселоны" получилось так, что двум опорным полузащитникам нужно было выдвигаться далеко вперед, а затем возвращаться. Поэтому не было движения, и атаки "Барселоны" были абсолютно статичны.

"Атлетико" - лучшая на данный момент команда, которая играет 4-4-2. Два опорных полузащитника в такой схеме должны быть, как у нас любят говорить, собаками. Иньеста, мягко говоря, не собака - это игрок разыгрывающий.

В моменте с первым голом Иньеста и Бускетс сместились на левый фланг, в опорную зону "Барселоны" сместился крайний полузащитник "ПСЖ" — и на нем приходится фолить. Можно говорить о везении. Можно сказать, что неправильно стояла стенка "Барселоны" — Суарес расходится со своим партнером, и как раз в эту щелочку мяч пролетает.

Можно говорить и про игровую дисциплину, как в случае, когда Месси при потере мяча не побежал назад. Но давайте так: Месси никогда и не бегал. Так что не надо сваливать на него эти проблемы. Месси приходилось смещаться в опорную зону, потому что там не хватало игрока, и оттуда пытаться доставить мяч вперед. То есть проблема заключалась в том, что Месси получал мячи на своей половине поля.

Третий гол тоже забили из опорной зоны. При высоком прессинге, который "Барселона" пыталась применить, опорные полузащитники оставались высоко. Возможно, в какой-то момент Иньеста и Бускетс наелись уже настолько, что не могли возвращаться. Момент с четвертым голом: Иньеста и Бускетс опять на чужой половине поля, практически в штрафной площади соперника. Поэтому игрок "ПСЖ" обыгрывает на фланге, смещается в центральную зону и оттуда отдает пас. Это намного легче сделать, когда тебя никто не встречает.

Эту схему можно использовать, и она используется многими тренерами и командами. Ее можно использовать и с таким подбором игроков, как у "Барселоны", но философия игры тогда должна меняться. То есть при этой схеме ты не можешь прессинговать так высоко, как это пыталась сделать "Барселона", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин Барселона ПСЖ
Сегодня, 08:22
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№5 Написал: venera северск (Сегодня, 10:03) #
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Болеет за:
«Краснодар»
ajax101,
ну дык.на тренерском мостике ни хрена не получается----а вот языком почесать---оооо---это тоже уметь надо laughing--видно это его любимая схема 4-4-2 ,которую он применял в Торпедо армавир
Регистрация: 15.04.2009
№4 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 10:01) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: ajax101
Что - то Карпин больно грамотно излагает.

Ну в футболе Карпин всегда разбирался.Вот эксперт неплохой.Он тренером оказался некудышним
Регистрация: 1.09.2016
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:39) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что - то Карпин больно грамотно излагает.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что ж, и у великих команд (не путать с тренером) бывают такие провалы.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:32) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Это поражение Энрике. Из-за изменения схемы игры Суарес стал нулём, Месси загрузили ненужной работой, а Гомеш вообще не уровень Барселоны. Да и Роберто - главный косяпор в обороне.Неймар включился в борьбу только во втором тайме.
Ну и заслуг ПСЖ там тоже было выше крыши. Но главное - это провал Луиса Энрике с тактикой и расстановкой. Пора бы ему собирать чемоданы уже.


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Регистрация: 17.10.2016
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