Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 23:45
Луизао провел 500-й матч за "Бенфику"
Луизао провел 500-й матч за "Бенфику"
Вчера 23:24
Антонио Кассано: у меня сейчас нет предложений от других клубов, жена сама обеспечивает всю семью (1)
Антонио Кассано: у меня сейчас нет предложений от других клубов, жена сама обеспечивает всю семью (1)
Вчера 23:08
Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем" (1)
Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем" (1)
Вчера 22:19
Хаби Алонсо может сыграть с "Арсеналом"
Хаби Алонсо может сыграть с "Арсеналом"
Вчера 21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (17)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (17)
Вчера 21:12
"Уфа" разгромила "Дачию" в товарищеском матче
"Уфа" разгромила "Дачию" в товарищеском матче
Вчера 21:00
Валерий Шанцев: все объекты ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к 1 мая 2018 года
Валерий Шанцев: все объекты ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к 1 мая 2018 года
Вчера 20:41
Джано Ананидзе занимался в общей группе "Спартака" (1)
Джано Ананидзе занимался в общей группе "Спартака" (1)
Вчера 20:22
Аподи близок к возвращению в "Шапекоэнсе"
Аподи близок к возвращению в "Шапекоэнсе"
Валерий Карпин: "Барселона" не "Атлетико", а Иньеста, мягко говоря, не собака
Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин проанализировал крупное поражение "Барселоны" в Париже.
"С одной стороны, "ПСЖ" удивил. С другой, можно было ожидать все то, что команда делала. А вот кто действительно удивил, это Луис Энрике в "Барселоне".
С первых минут видно, что команда вышла играть 4-4-2, что она не делала очень давно. Это было в последних играх за двадцать минут до конца, когда "Барселона" выигрывала, но чтобы с первых минут, такого не помню давно. Команда абсолютно не готова к такой игре. Играть 4-4-2 (это оборонительная схема) и пытаться прессинговать на чужой половине поля — все это в конце концов привело к проблемам. Бускетс и Иньеста, два опорных полузащитника, выдвигались так высоко, что за ними была огромная дыра в опорной зоне. После этого вся опасность и голы и приходили.
В случае схемы 4-3-3 тот же Бускетс оставался бы в этой зоне перед центральными защитниками - и проблем можно было бы избежать. У "Барселоны" получилось так, что двум опорным полузащитникам нужно было выдвигаться далеко вперед, а затем возвращаться. Поэтому не было движения, и атаки "Барселоны" были абсолютно статичны.
"Атлетико" - лучшая на данный момент команда, которая играет 4-4-2. Два опорных полузащитника в такой схеме должны быть, как у нас любят говорить, собаками. Иньеста, мягко говоря, не собака - это игрок разыгрывающий.
В моменте с первым голом Иньеста и Бускетс сместились на левый фланг, в опорную зону "Барселоны" сместился крайний полузащитник "ПСЖ" — и на нем приходится фолить. Можно говорить о везении. Можно сказать, что неправильно стояла стенка "Барселоны" — Суарес расходится со своим партнером, и как раз в эту щелочку мяч пролетает.
Можно говорить и про игровую дисциплину, как в случае, когда Месси при потере мяча не побежал назад. Но давайте так: Месси никогда и не бегал. Так что не надо сваливать на него эти проблемы. Месси приходилось смещаться в опорную зону, потому что там не хватало игрока, и оттуда пытаться доставить мяч вперед. То есть проблема заключалась в том, что Месси получал мячи на своей половине поля.
Третий гол тоже забили из опорной зоны. При высоком прессинге, который "Барселона" пыталась применить, опорные полузащитники оставались высоко. Возможно, в какой-то момент Иньеста и Бускетс наелись уже настолько, что не могли возвращаться. Момент с четвертым голом: Иньеста и Бускетс опять на чужой половине поля, практически в штрафной площади соперника. Поэтому игрок "ПСЖ" обыгрывает на фланге, смещается в центральную зону и оттуда отдает пас. Это намного легче сделать, когда тебя никто не встречает.
Эту схему можно использовать, и она используется многими тренерами и командами. Ее можно использовать и с таким подбором игроков, как у "Барселоны", но философия игры тогда должна меняться. То есть при этой схеме ты не можешь прессинговать так высоко, как это пыталась сделать "Барселона", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
"С одной стороны, "ПСЖ" удивил. С другой, можно было ожидать все то, что команда делала. А вот кто действительно удивил, это Луис Энрике в "Барселоне".
С первых минут видно, что команда вышла играть 4-4-2, что она не делала очень давно. Это было в последних играх за двадцать минут до конца, когда "Барселона" выигрывала, но чтобы с первых минут, такого не помню давно. Команда абсолютно не готова к такой игре. Играть 4-4-2 (это оборонительная схема) и пытаться прессинговать на чужой половине поля — все это в конце концов привело к проблемам. Бускетс и Иньеста, два опорных полузащитника, выдвигались так высоко, что за ними была огромная дыра в опорной зоне. После этого вся опасность и голы и приходили.
В случае схемы 4-3-3 тот же Бускетс оставался бы в этой зоне перед центральными защитниками - и проблем можно было бы избежать. У "Барселоны" получилось так, что двум опорным полузащитникам нужно было выдвигаться далеко вперед, а затем возвращаться. Поэтому не было движения, и атаки "Барселоны" были абсолютно статичны.
"Атлетико" - лучшая на данный момент команда, которая играет 4-4-2. Два опорных полузащитника в такой схеме должны быть, как у нас любят говорить, собаками. Иньеста, мягко говоря, не собака - это игрок разыгрывающий.
В моменте с первым голом Иньеста и Бускетс сместились на левый фланг, в опорную зону "Барселоны" сместился крайний полузащитник "ПСЖ" — и на нем приходится фолить. Можно говорить о везении. Можно сказать, что неправильно стояла стенка "Барселоны" — Суарес расходится со своим партнером, и как раз в эту щелочку мяч пролетает.
Можно говорить и про игровую дисциплину, как в случае, когда Месси при потере мяча не побежал назад. Но давайте так: Месси никогда и не бегал. Так что не надо сваливать на него эти проблемы. Месси приходилось смещаться в опорную зону, потому что там не хватало игрока, и оттуда пытаться доставить мяч вперед. То есть проблема заключалась в том, что Месси получал мячи на своей половине поля.
Третий гол тоже забили из опорной зоны. При высоком прессинге, который "Барселона" пыталась применить, опорные полузащитники оставались высоко. Возможно, в какой-то момент Иньеста и Бускетс наелись уже настолько, что не могли возвращаться. Момент с четвертым голом: Иньеста и Бускетс опять на чужой половине поля, практически в штрафной площади соперника. Поэтому игрок "ПСЖ" обыгрывает на фланге, смещается в центральную зону и оттуда отдает пас. Это намного легче сделать, когда тебя никто не встречает.
Эту схему можно использовать, и она используется многими тренерами и командами. Ее можно использовать и с таким подбором игроков, как у "Барселоны", но философия игры тогда должна меняться. То есть при этой схеме ты не можешь прессинговать так высоко, как это пыталась сделать "Барселона", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.