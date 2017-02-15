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Луис Энрике был готов набросится на журналиста из-за вопросов о тактике на матче с "ПСЖ"

Наставник "Барселоны" Луис Энрике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:4) был готов наброситься на журналиста TV3 Хорди Грау, передает Marca.

Наставнику сине-гранатовых не понравились вопросы Грау, касающиеся, в частности, тактических решений в этой встрече. Согласно информации, тренер настолько перестал контролировать себя, что его должны были держать трое, чтобы он не набросился на Грау.

"Он повторял: "Не трогайте меня. Посмотрим, будешь ли ты использовать такой же тон в следующий раз, когда мы одержим победу", - рассказал один из журналистов, который был очевидцем произошедшего.

Чемпионат
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 08:28
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№2 Написал: Maks Москва (Сегодня, 09:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
вместо того чтобы взять вину на себя - начал бросаться на журналистов, не тренер а тряпка.


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:34) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Луис, не ты создавал Барселону и не тебе её менять. Вали как ты нахер.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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