Луис Энрике был готов набросится на журналиста из-за вопросов о тактике на матче с "ПСЖ"

Наставник "Барселоны" Луис Энрике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:4) был готов наброситься на журналиста TV3 Хорди Грау, передает Marca.Наставнику сине-гранатовых не понравились вопросы Грау, касающиеся, в частности, тактических решений в этой встрече. Согласно информации, тренер настолько перестал контролировать себя, что его должны были держать трое, чтобы он не набросился на Грау."Он повторял: "Не трогайте меня. Посмотрим, будешь ли ты использовать такой же тон в следующий раз, когда мы одержим победу", - рассказал один из журналистов, который был очевидцем произошедшего.