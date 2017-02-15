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Аподи близок к возвращению в "Шапекоэнсе"
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Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" намерен расстаться со всеми легионерами к 2020 году
Один из лидеров китайского футбола "Гуанчжоу Эвергранд" планирует в будущем избавиться от всех иностранных игроков и продолжить выступления, используя только местных футболистов, сообщает The Sun.
Клуб, который сейчас возглавляет Луис Фелипе Сколари, разработал план, согласно которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделают ставку на доморощенных игроков. Таким образом, "Гуанчжоу Эвергранд" рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.
Сейчас в команде числятся шесть иностранцев - это бразильский полузащитник Паулиньо, колумбийский форвард Джексон Мартинес и бразильские нападающие Алан и Рикардо Гуларт, а также два защитника из Южной Кореи.
Газета.ru
Клуб, который сейчас возглавляет Луис Фелипе Сколари, разработал план, согласно которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделают ставку на доморощенных игроков. Таким образом, "Гуанчжоу Эвергранд" рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.
Сейчас в команде числятся шесть иностранцев - это бразильский полузащитник Паулиньо, колумбийский форвард Джексон Мартинес и бразильские нападающие Алан и Рикардо Гуларт, а также два защитника из Южной Кореи.
Газета.ru
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