Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" намерен расстаться со всеми легионерами к 2020 году

Один из лидеров китайского футбола "Гуанчжоу Эвергранд" планирует в будущем избавиться от всех иностранных игроков и продолжить выступления, используя только местных футболистов, сообщает The Sun.Клуб, который сейчас возглавляет Луис Фелипе Сколари, разработал план, согласно которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделают ставку на доморощенных игроков. Таким образом, "Гуанчжоу Эвергранд" рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.Сейчас в команде числятся шесть иностранцев - это бразильский полузащитник Паулиньо, колумбийский форвард Джексон Мартинес и бразильские нападающие Алан и Рикардо Гуларт, а также два защитника из Южной Кореи.