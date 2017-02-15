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Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" намерен расстаться со всеми легионерами к 2020 году

Один из лидеров китайского футбола "Гуанчжоу Эвергранд" планирует в будущем избавиться от всех иностранных игроков и продолжить выступления, используя только местных футболистов, сообщает The Sun.

Клуб, который сейчас возглавляет Луис Фелипе Сколари, разработал план, согласно которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделают ставку на доморощенных игроков. Таким образом, "Гуанчжоу Эвергранд" рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.

Сейчас в команде числятся шесть иностранцев - это бразильский полузащитник Паулиньо, колумбийский форвард Джексон Мартинес и бразильские нападающие Алан и Рикардо Гуларт, а также два защитника из Южной Кореи.

Газета.ru
Сегодня, 08:33
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№2 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 08:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
чем-то мне это анжи напомнило

все это так и есть!в чистом виде отмывка денег, сначала купить потом продать подешевле, и все у тебя чистенькие денежки!!!
Регистрация: 13.02.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
чем-то мне это анжи напомнило


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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