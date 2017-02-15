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Пицци: везение - часть футбола, и сегодня "Бенфике" немного повезло

Полузащитник "Бенфики" Пицци высказался относительно матча с дортмундской "Боруссиией" (1:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это заслуженная победа в матче, в котором дортмундцы обязательно доставили бы нам сложности. Но наша организация сыграла решающую роль. Мы сумели сохранить ворота на замке, что может быть важно на кубковых стадиях.

Везение - часть футбола, и сегодня нам немного повезло, но наша игра - это не только везение. Мы тяжело работали и заслужили победу", - передает слова португальца официальный сайт УЕФА.
Теги: Бенфика
Сегодня, 08:53
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