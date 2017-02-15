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Геннадий Орлов: Кержаков проводит хорошую работу в СМИ

Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о нападающем "Зенита" Александре Кержакове.

"Он пропустил два сбора. Но, считаю, проводит хорошую работу в СМИ. Поддерживает дух команды, призывает ее поддерживать. В принципе так и должны поступать игроки с именем, авторитетом, биографией. Молодец.

В частности, сказал, что если "Зенит" будет играть по сценарию Луческу, то покажет феерический футбол. Красивая фраза и красивая мысль!

Раз Александр такое говорит - значит, что-то знает. Он ведь находится внутри команды. А там не чувствуется никакой обреченности. Нет никаких конфликтов, все идет по плану", - цитирует Орлова "СЭ".
Теги: Орлов Зенит Кержаков
Сегодня, 09:21
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№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а я думал, что хорошая работа нападающего это забивать голы...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 10:10) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прогибается Кержаков под Луческу. А жаль,хороший ведь футболист. Всё равно будет на скамейке.
Регистрация: 1.02.2017
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