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ЦСКА продлил контракт с Тимуром Жамалетдиновым (фото)

ЦСКА продлил контракт с нападающим Тимуром Жамалетдиновым, информирует пресс-служба армейцев. Подробности нового соглашения пока неизвестны.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист сыграл в молодежном первенстве России 17 матчей и забил 12 мячей.

Теги: ЦСКА Жамалетдинов
Сегодня, 10:24
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№31 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А что это поросята так возбудились? Какое им дело до внутренних дел ЦСКА? Наверняка очко жим жим.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№30 Написал: Motivation (Сегодня, 12:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Ты бы лучше рассказал про

Спонсирование якобы "армейским" клубом чеченские бандформирования в то время пока армия России сражалась с ними на войне. Типичный болельщик этой конюшни


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№29 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Motivation
Рахимича на поле

Не буди лихо пока оно тихо...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№28 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:42) #
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online

Цитата: vlees
,пора значит в фнл,нечего делать этому клубу который спонсировал чеченских боевиков

Ты бы лучше рассказал про основателей вашего клуба, которые ждали прихода гитлеровцев в Москву.
Регистрация: 15.05.2015
№27 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:40) #
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online

Цитата: ДЯДЬКА
Уже три года никого не покупают, а по итогам сезона все равно были выше свинарни.

Спасибо крыше. Только ее спустили в унитаз. Забудьте о медалях вообще - надолго. Если не о высшей лиге вообще.

Вам время гнить, а нам -цвести.

Привет, дефективные....
Регистрация: 3.03.2007
№26 Написал: vlees (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Делают ставку на молодежь,пора значит в фнл,нечего делать этому клубу который спонсировал чеченских боевиков в нашем футболе,стадион продать,сделаем из него цирк или торговый центр,пускай люди ходят туда развлекаться и получать удовольствие.А то стадиончик та попал в рейтинг самых депрессивных мест в столице,будет намного больше пользы,будем объективны.
Регистрация: 12.01.2017
№25 Написал: Motivation (Сегодня, 12:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
арийца Трахтенберга

Откуда у нас арийцы?! Они все у вас. Даже не арийцы - суровые викинги! Типа шведа Страндберга. Или нынче он снова "вЫкиньГ"? В канаву вот и выкинь это Г smile
Вашу молодежку пора переименовать в ФК "Чехарда", пардон. "Чех-орда", орда из чехии - из Яблонца и Дуклы smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№24 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:37) #
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online

Цитата: Motivation
Который справа хоть на местного похож... А второй абрек из какой синагоги прискакал? Это его Теймуразом Джамаль...Лять...Диновым зовут?

Админы, сколько ников у коровьей лепехи?
Цитата: капля никотина
. И так начнется триумфальное восхождение конюшни.

Уже три года никого не покупают, а по итогам сезона все равно были выше свинарни.
Регистрация: 15.05.2015
№23 Написал: Motivation (Сегодня, 12:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
К российской молодежи в команде.

Лаком молодых покрой - неровен час у них от ветхости чего-нить прям на поле отвяжется... Вечно молодому дарованию Чепчугову привет smile Что-то давно Рахимича на поле не выгоняли


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№22 Написал: -Ritter- (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Motivation,
расскажи нам про братьев Атлангиреевых, арийца Трахтенберга и про остальные приключения Нольтрофеича)))
Регистрация: 22.01.2017
№21 Написал: Motivation (Сегодня, 12:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Такие имена как

Муталип Алибеков, Алибек Алиев и прочие Хосоновы с Кучаевыми? Ты лучше расскажи кто такой Дадаханов, Муса Бажаев и Искандер Махмудов, Первая в мире правоверная синагога! Спрятана глубоко в котловане, чтоб голуби с хохота не засрали


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:31) #
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online

Цитата: ДЯДЬКА
Идет обновление состава за счет своей молодежи, еще надо вернуть Чернова из Енисея. Будем надеяться, что молодежь вырастет в хороших игроков и принесет пользу клубу.

Однозначно. И так начнется триумфальное восхождение конюшни. Но из пердива. И может быть уже с другим названием. ФК "Вадик", например.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: vlees (Сегодня, 12:29) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Цитата: vlees
Зависть к чему?

К российской молодежи в команде.

joy Дай бог этот чувак сыграет хотя бы 20 мин весной,очередной Базелюк
Регистрация: 12.01.2017
№18 Написал: Motivation (Сегодня, 12:28) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Вот почему надо сначала просесть клубу в финансовом плане, чтобы активно подтягивать молодежь?

Да кого они подтягивают? Чернову привет, так и будет пылить по Енисеям если не допрет контракт порвать и перейти в нормальный клуб, а на его месте будет оплывать песком от выветривания мумия Игогошича


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№17 Написал: -Ritter- (Сегодня, 12:27) #
  • -2
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Болеет за:
ЦСКА
Motivation,
Такие имена как Мохбалиев Тургай или Сунгатулин Фаниль, Абдурахманов Тимур, Карагулян Рубен, Сафарян Аргам, Шагиахметов Руслан, Шайхтдинов Дамир и Бакаев Солтмурад ничего не говорят? laughing

А Иппэй Синодзука?
Регистрация: 22.01.2017
№16 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:26) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Зависть к чему?

К российской молодежи в команде.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№15 Написал: Motivation (Сегодня, 12:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Который справа хоть на местного похож... А второй абрек из какой синагоги прискакал? Это его Теймуразом Джамаль...Лять...Диновым зовут?


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№14 Написал: -Ritter- (Сегодня, 12:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
vlees,
ты уже xуёв с утра насосался до галюцинаций
Регистрация: 22.01.2017
№13 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:22) #
  • +2
  •  (4)
online

Идет обновление состава за счет своей молодежи, еще надо вернуть Чернова из Енисея. Будем надеяться, что молодежь вырастет в хороших игроков и принесет пользу клубу.
Регистрация: 15.05.2015
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:22) #
  • 0
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online

Цитата: syamtomov
Да это ручка в руке!

Да ладно - это трубка от кальяна. Взгляните на их лица.

Цитата: Лукоморье
Хреновое дело эта зависть.

Банкроту может позавидовать только смертельно больной человек.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: vlees (Сегодня, 12:15) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Цитата: vlees
Одной рукой жмет руку Бабая,а в другой держит сигаретку,красава

Цитата: vlees
Ну хз,после истории с Еременко там может быть все что то угодно,подписал контактр и затянулся косячком

Хреновое дело эта зависть.

Зависть к чему?лол
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: syamtomov
Да это ручка в руке!

ты имел ввиду электронную ручку-сигарету с травой?
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Одной рукой жмет руку Бабая,а в другой держит сигаретку,красава

Цитата: vlees
Ну хз,после истории с Еременко там может быть все что то угодно,подписал контактр и затянулся косячком

Хреновое дело эта зависть.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№8 Написал: vlees (Сегодня, 12:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: vlees
Одной рукой жмет руку Бабая,а в другой держит сигаретку,красава

Да это ручка в руке! А перед ним - только что подписанный контракт. blush

Ну хз,после истории с Еременко там может быть все что то угодно,подписал контактр и затянулся косячком
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Campos Москва (Сегодня, 12:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не за горами уже, когда Гинер снова будет утверждать, что Лимит нужен!
Регистрация: 26.12.2008
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:51) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: vlees
Одной рукой жмет руку Бабая,а в другой держит сигаретку,красава

Да это ручка в руке! А перед ним - только что подписанный контракт. blush
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: vlees (Сегодня, 11:43) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Одной рукой жмет руку Бабая,а в другой держит сигаретку,красава
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:31) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи молодому коню и без травм,думать об своей игре а не о бабосах которые губят 95%талантливых игроков
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:17) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот почему надо сначала просесть клубу в финансовом плане, чтобы активно подтягивать молодежь?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот и российская молодежь подтягивается. Так держать.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
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